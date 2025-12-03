Leeds e Chelsea si affronteranno il 3 dicembre, alle ore 21:15, nella cornice dell'Elland Road di Leeds. La gara è valida per la quattordicesima giornata della Premier League 2025/26. I "Blues" arrivano a questa sfida con l’ambizione di consolidarsi nelle zone alte della classifica, mentre il Leeds cercherà di sfruttare il fattore campo per sorprendere i rivali londinesi.

Quote di Leeds-Chelsea: blues leggermente favoriti

I bookmaker vedono il Chelsea favorito per la vittoria: William Hill quota il successo esterno dei Blues a 1.85, il pareggio a 3.70 e la vittoria del Leeds a 4.00.

Anche Bet365 conferma questa tendenza, quotando il Chelsea a 1.90, il pareggio a 3.80 e il successo del Leeds a 3.80.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra i giocatori del Leeds, il giovane attaccante Daniel James, nonostante un inizio di stagione meno brillante del previsto, ha realizzato fin qui 66 passaggi con 7 chiave nelle sue 10 apparizioni ma deve ancora trovare la rete.

Anche Wilfried Gnonto, già da anni nel giro della nazionale italiana, sta cercando di lasciare il segno, ma per ora ha giocato solo 256 minuti e ottenuto una valutazione media di 6.62.

Lukas Nmecha è stato finora il più prolifico tra i padroni di casa, segnando 4 gol in 13 presenze e rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie con 10 tiri totali di cui 7 nello specchio. La sua capacità di inserirsi tra le linee potrebbe essere uno degli elementi chiave per il Leeds.

Il Chelsea invece può contare su João Pedro, brasiliano di 24 anni che ha già segnato 4 gol e fornito 3 assist, dimostrando grande efficienza offensiva grazie ai suoi 18 tiri, di cui 11 in porta. Un altro giocatore da osservare è il brillante Pedro Neto, che con 4 gol e 2 assist in 13 presenze, e un dirompente dribbling mostrato da 21 successi su 45 tentativi, gioca un ruolo fondamentale nelle manovre dei Blues.

Gli occhi saranno puntati anche sul giovane Estêvão che, pur avendo segnato solo un gol finora, ha già messo a referto un assist e 10 passaggi chiave in 11 presenze coi Blues.