Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha espresso parole di grande ammirazione nei confronti di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della nazionale croata. In una recente intervista, Shevchenko ha sottolineato come Modric sia un giocatore unico nel suo genere, evitando qualsiasi paragone diretto con altri grandi del passato, come Andrea Pirlo.

"Modric non ha bisogno di paragoni, è un fuoriclasse con una voglia incredibile", ha dichiarato Shevchenko, evidenziando la straordinaria determinazione e la classe del calciatore croato. L'ex Pallone d'Oro ha spiegato che, pur essendo spesso accostato a Pirlo per caratteristiche tecniche e visione di gioco, Modric rappresenta un modello a sé stante nel panorama calcistico internazionale.

Modric come Pirlo? No, è unico

Shevchenko ha voluto chiarire che, sebbene Modric e Pirlo condividano alcune qualità, come la capacità di dettare i tempi e la precisione nei passaggi, il croato si distingue per la sua personalità e per la sua costante voglia di migliorarsi. "Non ha bisogno di paragoni", ha ribadito l'ex attaccante, sottolineando come Modric abbia saputo costruire una carriera straordinaria grazie al talento e alla dedizione.

Il tecnico ucraino ha inoltre ricordato l'importanza di Modric all'interno del Real Madrid e della nazionale croata, dove il centrocampista continua a essere un punto di riferimento nonostante l'età. La sua esperienza e la sua leadership sono considerate fondamentali sia in campo che nello spogliatoio.

Un esempio per i giovani calciatori

Secondo Shevchenko, Modric rappresenta un esempio per le nuove generazioni di calciatori, non solo per le sue doti tecniche ma anche per l'atteggiamento e la professionalità. "È un fuoriclasse con una voglia incredibile", ha ripetuto, sottolineando come la determinazione del croato sia un modello da seguire per chiunque voglia emergere nel mondo del calcio.

Nel panorama internazionale, Modric continua a raccogliere consensi e riconoscimenti, confermandosi tra i migliori centrocampisti degli ultimi anni. La sua capacità di mantenere alti livelli di rendimento, anche nelle competizioni più importanti, è motivo di ammirazione da parte di colleghi e addetti ai lavori.