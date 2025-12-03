Il Turf Moor di Burnley sarà il teatro dello scontro tra i padroni di casa e il Crystal Palace, previsto per mercoledì 3 dicembre alle 20:30, nella quattordicesima giornata della Premier League 2025/26. Con il Burnley alla ricerca di punti preziosi per risollevare la classifica, gli occhi saranno puntati sull'attacco del Palace, in cui spicca il nome di Jean-Philippe Mateta, capocannoniere della squadra.

Quote di Burnley-Crystal Palace: Palace in pole position

I bookmaker sono unanimi nel considerare il Crystal Palace nettamente favorito per la sfida del Turf Moor: William Hill quota il successo del Palace a 1.73, mentre la vittoria del Burnley è offerta a 4.80, con il pareggio a 3.70.

Anche Bet365 vede il Palace come preferito, con la stessa quota di 1.73 per la vittoria esterna, 4.75 per la vittoria del Burnley, e una parità a 3.75. Sarà una sfida difficile per il Burnley, che dovrà sfruttare al massimo il supporto del pubblico di casa.

Le statistiche dei protagonisti

Zian Flemming: l'olandese tuttofare

Il numero 19 del Burnley, Zian Flemming, sta vivendo una stagione di crescita.

In dieci partite giocate in Premier, di cui sei da titolare, ha segnato 4 gol, dimostrando una buona propensione offensiva per un centrocampista. La sua capacità di entrare in area e concretizzare le occasioni sarà fondamentale per il Burnley.

Lyle Foster: il dinamismo del Sudafrica

Lyle Foster si è ritagliato un ruolo importante nell'attacco dei Clarets. Con 2 gol e 1 assist in 10 presenze, il sudafricano offre versatilità e astuzia offensiva. I suoi dribbling riusciti (6 su 8 tentati) e la predisposizione a pressare i difensori avversari ne fanno un elemento chiave per sbloccare situazioni complicate.

Loum Tchaouna: una promessa in evoluzione

Giovane talento confermato con il Burnley, Tchaouna ha già collezionato 12 apparizioni in stagione.

Ha segnato 1 gol e contribuito con la sua flessibilità. Nonostante la sua giovane età, mostra già carattere e una discreta abilità nel tenere palla, risultando anche efficace nei duelli individuali (35 vittorie su 73 tentativi).

Jean-Philippe Mateta: il gigante francese del Palace

Il Crystal Palace fa affidamento sul suo attaccante principale, Mateta. Durante questo campionato, ha segnato 7 gol in 13 presenze e la sua fisicità lo rende una minaccia costante per qualsiasi difesa. Ha già convertito tutti e tre i rigori calciati, evidenziando anche sangue freddo nei momenti decisivi.

Yeremy Pino: il gioiello spagnolo

Se ci sarà qualcuno che potrà sorprendere dalla metà campo del Palace, questi è Yeremy Pino.

Ha partecipato a 11 partite, fornendo una solida base in fase di possesso palla con 264 passaggi completati. La sua capacità di creare occasioni partendo dal centrocampo sarà cruciale per orchestrare le azioni offensive della sua squadra.