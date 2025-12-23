Un nuovo tributo artistico è nato a Cagliari: Maurizio Lampis, noto brickbuilder sardo, ha realizzato un mosaico in mattoncini Lego dedicato a Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano e oggi vicepresidente della Lega Pro. L’opera, presentata il 23 dicembre 2025, raffigura Zola con la maglia del Cagliari mentre alza le braccia al cielo mostrando il numero dieci.

Chi, cosa, quando e dove

L’ultimo lavoro del 2025 di Lampis è un mosaico di dimensioni 102×51 centimetri, composto da 3 000 mattoncini, realizzato in due settimane. L’artista lo ha definito un omaggio a “chi è stato da sempre un esempio sia all’interno del rettangolo di gioco sia fuori dal campo”.

Il significato dell’opera

Lampis ha spiegato: “Il più grande giocatore sardo della storia del calcio, the Magic Box in Inghilterra si è sempre contraddistinto per classe ed eleganza, umiltà e genio assoluto. Ho avuto anche il piacere di giocarci contro in amichevole ed è un ricordo che porterò per sempre dentro. Il suo autografo sul mosaico completerebbe quest’opera a lui dedicata dopo quella a Maradona, quelle già autografate da Alessia Orro e Gigi Riva (che però non è un mosaico ma un busto, ndr) e quella, in attesa della firma, dedicata a Jannik Sinner.”

Il contesto artistico

Il mosaico si inserisce nella serie di opere realizzate da Lampis nel 2025, che includono ritratti in Lego di Alessia Orro, Jannik Sinner e un busto di Gigi Riva.

L’artista sta inoltre lavorando a un nuovo monumento, la Basilica di Collemaggio all’Aquila, sesto monumento italiano dopo la Fontana di Trevi, il Colosseo e Piazza San Marco.

Approfondimento

In passato Lampis ha già realizzato opere simili, come un mosaico della grotta San Giovanni a Domusnovas, realizzato con 22 000 mattoncini e presentato in Sardegna nell’aprile 2025. Anche in quel caso l’artista ha evitato l’uso di software, basandosi esclusivamente su materiale fotografico per garantire il massimo realismo.