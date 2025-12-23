Il Milan non ha Süle nella lista dei nomi caldi per il mercato invernale: lo ha chiarito Fabrizio Romano, smentendo un possibile interesse concreto per il difensore tedesco.

Le parole di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha commentato la situazione sul suo canale YouTube, affermando che “non mi risulta sia un nome caldo per i rossoneri”. La dichiarazione arriva in risposta ai rumors che avevano accostato Niklas Süle al club milanese, ma secondo l’esperto di mercato al momento non ci sono elementi che confermino un reale interesse.

Il contesto del mercato

Il nome di Süle era emerso nei mesi scorsi come possibile opzione difensiva per il Milan, soprattutto in caso di partenze nel reparto arretrato. Il centrale tedesco, in forza al Borussia Dortmund con contratto in scadenza nel 2026, era stato indicato come un profilo esperto e concreto per rinforzare la retroguardia rossonera. Tuttavia, secondo Romano, al momento non risulta che il club stia portando avanti trattative o valutazioni attive sul giocatore.

Approfondimento

Secondo fonti giornalistiche, il Milan aveva considerato Süle come possibile rinforzo in caso di cessioni difensive, vista la sua esperienza internazionale e la solidità mostrata nella passata stagione con il Borussia Dortmund.

Inoltre, recenti indiscrezioni riportano che il club rossonero continua a monitorare la situazione del centrale tedesco, soprattutto in vista della sessione di mercato di gennaio. Tuttavia, al momento non emergono conferme ufficiali né segnali concreti di un interesse attivo.