Il Milan ha formalizzato l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco in prestito gratuito dal West Ham con diritto di riscatto fissato intorno ai dodici milioni di euro. Il giocatore è atteso a Milano nella serata di ieri e sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, per poi aggregarsi alla squadra di Massimiliano Allegri.

Arrivo e modalità dell’operazione

Füllkrug, classe 1993, è sbarcato a Milano nella tarda serata di ieri e sarà sottoposto alle visite mediche con il club rossonero. L’accordo con il West Ham prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai dodici milioni di euro.

Il centravanti potrà essere a disposizione di Allegri già per la trasferta di Cagliari, in programma il due gennaio alle venti e quarantacinque.

La deroga della FIGC

La novità più rilevante riguarda una deroga concessa dalla FIGC su richiesta della Lega Serie A. Il comunicato numero centotrentaquattro/A autorizza, limitatamente alla sola gara Cagliari–Milan del due gennaio duemilaventisei, l’utilizzo di calciatori il cui tesseramento decorra proprio nella data della partita, purché il deposito telematico delle richieste avvenga entro le sedici del giorno stesso e sia rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega. Questo provvedimento consente al Milan di convocare Füllkrug già per l’anticipo del campionato, evitando penalizzazioni rispetto alle squadre che scenderanno in campo dal tre gennaio.

La deroga è stata motivata con la necessità di garantire “una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A”, evitando disparità di trattamento tra club impegnati in date diverse nella stessa giornata.

Contesto e prospettive

Il Milan ha accelerato i tempi per assicurarsi un attaccante fisico e d’area, utile per dare peso offensivo alla squadra, soprattutto in assenza di Santi Gimenez, fermo ai box per un intervento alla caviglia. Füllkrug, dopo una prima stagione deludente in Premier League con il West Ham, arriva con l’obiettivo di rilanciarsi e offrire un’alternativa concreta nel reparto avanzato.

Approfondimento

Secondo quanto riportato da ANSA, l’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a tredici milioni di euro, leggermente superiore rispetto alla cifra indicata in precedenza.

Il club rossonero ha così anticipato i tempi per permettere ad Allegri di lavorare con il nuovo attaccante già prima di Natale, in vista della trasferta in Sardegna.

Il Corriere dello Sport aggiunge che Füllkrug, che compirà trentatré anni a febbraio, ha già sostenuto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina” e firmerà un contratto fino al trenta giugno duemilaventisei, percependo circa un milione e mezzo di euro netti per questi sei mesi. Il club londinese aveva inizialmente chiesto un obbligo di riscatto, ma ha accettato le condizioni rossonere, anche grazie alla forte volontà del giocatore di trasferirsi a Milano.