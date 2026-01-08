La Lazio è attiva sul mercato: Petar Ratkov è arrivato ieri sera a Roma e si è subito recato a Villa Mafalda per le visite mediche, preliminari alla firma del contratto con il club biancoceleste. Contestualmente, Matteo Guendouzi ha lasciato la Capitale, partendo dall’aeroporto di Ciampino con destinazione Turchia, per finalizzare il suo trasferimento al Fenerbahçe.

Acquisti e cessioni

Petar Ratkov, attaccante serbo, è dunque pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l’atterraggio, si è presentato a Villa Mafalda per le visite mediche di rito, passaggio necessario per la firma del contratto che lo legherà al club.

Matteo Guendouzi, invece, ha salutato i tifosi al termine della partita contro la Fiorentina e ha lasciato Roma per la Turchia, dove concluderà la sua esperienza con la Lazio e formalizzerà il trasferimento al Fenerbahçe.

I dettagli delle operazioni

Il trasferimento di Guendouzi era nell'aria: il centrocampista francese, convocato per la partita contro la Fiorentina, era pronto a lasciare la Lazio per trasferirsi in Turchia, grazie all’accordo raggiunto tra i club. L’operazione si aggira intorno ai trenta milioni di euro, bonus inclusi.

Ratkov rappresenta il primo rinforzo per l’attacco: classe 2003, attualmente al Salisburgo, è considerato un profilo giovane con ampi margini di crescita, ideale per il progetto tecnico della Lazio.

Prospettive future

L’operazione per il trasferimento di Guendouzi al Fenerbahçe prevede una cifra di circa ventotto milioni di euro più due di bonus. Il francese resterà a disposizione della squadra fino alla sfida contro il Verona, prima di partire per Istanbul.

L’acquisto di Ratkov dal Salisburgo si aggira intorno ai dodici milioni più un milione di bonus. Il giovane attaccante serbo firmerà un contratto fino al 2030 e rappresenta un investimento sul futuro della squadra.