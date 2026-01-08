L’Inter ha ottenuto una vittoria significativa sul campo del Parma, imponendosi 2‑0 allo stadio Ennio Tardini e consolidando il primato in classifica con la sesta vittoria consecutiva.

Parma-Inter: cronaca di una vittoria

Mercoledì 7 gennaio 2026, l’Inter ha superato il Parma 2‑0 in una serata caratterizzata dalla nebbia al Tardini. Federico Dimarco ha sbloccato il risultato al 42’ del primo tempo, mentre Marcus Thuram ha chiuso i conti nel recupero della ripresa.

La partita e le scelte di Chivu

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, alla vigilia, aveva avvertito: «Non pensiamo al Napoli», pur apportando quattro cambi rispetto alla vittoria sul Bologna.

In campo è scattata una partita equilibrata, con l’Inter che ha dominato il possesso palla e creato diverse occasioni. Dimarco ha segnato con un destro da posizione defilata, su assist di Esposito, convalidato dopo l’intervento del VAR. Il Parma ha avuto un’occasione con Ondrejka, che ha colpito la traversa, ma nel complesso ha faticato a rendersi pericoloso.

In avvio di ripresa, Sucic ha fallito un’opportunità a tu per tu con il portiere. Nel finale, un gol di Bonny è stato annullato per un tocco di mano, ma pochi istanti dopo Thuram ha chiuso la partita con un contropiede vincente.

La classifica

Grazie a questo successo, l’Inter sale a 42 punti, portandosi a +4 sul Napoli, fermato in casa dal Verona.

I nerazzurri si presentano così da capolista alla prossima sfida, in programma domenica sera a San Siro contro il Napoli.

L’Inter ha dominato la partita nonostante la nebbia, con ventisei conclusioni totali, due traverse colpite da Bisseck ed Esposito, e un gol annullato a Bonny nel finale. Il Parma, invece, non ha mai calciato nello specchio della porta, confermandosi tra gli attacchi meno prolifici del campionato.