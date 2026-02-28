La Bundesliga ritorna con il 24° turno e al Borussia-Park si respira aria di sfida intensa: Borussia Mönchengladbach e Union Berlino si affrontano venerdì 28 febbraio alle ore 15:30, teatro di una partita che può dire molto nella corsa per la parte sinistra della classifica. Il "Gladbach" vuole confermare i progressi fatti nell’ultimo mese, mentre l’Union sogna il colpaccio in trasferta per risalire in graduatoria. La storia recente dei due club parla di un equilibrio sottile e, anche se la posta in palio non è uno scontro diretto per l'Europa, i tre punti pesano come oro in una Bundes sempre più combattuta.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

I padroni di casa dovrebbero presentarsi con il 3-5-2, affidandosi a Moritz Nicolas tra i pali, Takai, Elvedi e Diks in difesa. Sulle corsie Scally e Ullrich, mentre Sander ed Engelhardt si occuperanno dell’equilibrio a metà campo, insieme a Bolin. In avanti, riflettori su Franck Honorat, scelto per innescare la prima punta Haris Tabakovic, bomber di riferimento della formazione biancoverde.

L’Union Berlino, squadra forgiata nel carattere e nella solidità, si schiera invece con il 3-4-2-1: Frederik Roennow tra i pali, trio di centrali con Doekhi, Querfeld e N’Soki. In mediana, tocca a Kral e al capitano Khedira, supportati sulle fasce da Kemlein e Koehn.

Davanti, Schafer e Woo-Yeong Jeong agiranno alle spalle di Tim Skarke, per una manovra pronta a colpire negli spazi.

Quote in equilibrio: leggero favore per i padroni di casa al Borussia-Park

I bookmaker vedono il Borussia Mönchengladbach come leggero favorito nella corsa ai tre punti. William Hill quota la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 3.10 e il successo ospite a 2.90.

Su sponda Bet365, quote simili: i biancoverdi sono bancati a 2.38, la X sale a 3.30 mentre l’Union vede la quota vittoria a 3.00. Numeri che riflettono un sostanziale equilibrio, pur consentendo ai padroni di casa di guardare con fiducia alla sfida, almeno secondo le agenzie di scommesse.

I protagonisti: Tabakovic guida il Gladbach, Ansah e Burke le armi in più dell'Union

Per il Borussia Mönchengladbach, gli occhi sono puntati su Haris Tabakovic, terminale offensivo e miglior marcatore del gruppo: 11 reti in 22 presenze stagionali, con una media di un gol ogni 148 minuti.

Il ventisettenne svizzero non è solo fiuto dell’area, ma anche lavoro per la squadra, testimoniato dai 95 duelli vinti su 224 e dalle due assistenze in campionato. Tuttavia, il dato sui rigori è da rivedere: zero segnati e due sbagliati finora.

Non meno importante l’apporto di Franck Honorat, vero motorino della manovra biancoverde: 5 assist in 17 presenze, 32 passaggi chiave e 13 dribbling riusciti su 39 certificano il suo ruolo da creatore di gioco. Sulla trequarti o laterale, il francese si dimostra spesso decisivo nello smarcare i compagni, specialità della casa che il Gladbach proverà a sfruttare.

Sull’altro versante, l’Union Berlino guarda alla freschezza e all’atletismo di Ilyas Ansah, under 21 tedesco già autore di 5 gol in 23 apparizioni.

Le sue 29 punizioni subite e la capacità di saltare l’uomo (23 dribbling riusciti su 52) fanno di Ansah un grimaldello prezioso contro difese chiuse. Al suo fianco c’è anche Oliver Burke: per lui 4 reti e 1 assist in 20 presenze, con un contributo non sottovalutabile anche in termini di pressing alto e palloni recuperati (6 tackle, 2 blocchi e 4 intercetti).

I numeri raccontano di un match potenzialmente spettacolare e aperto, con diversi volti in grado di accenderlo in qualsiasi momento. Franck Honorat e Haris Tabakovic da una parte, Ansah e Burke dall’altra, si candidano a lasciare il segno su una sfida che si preannuncia dall’esito incerto.