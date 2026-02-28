Tutto pronto alla PreZero Arena di Sinsheim per una sfida che ha il sapore di snodo stagionale: sabato 28 febbraio alle ore 15:30, l'Hoffenheim ospita il St. Pauli nella ventiquattresima giornata della Bundesliga 2025/26. Gli uomini di casa vedono l'opportunità di consolidare la corsa europea, mentre il St. Pauli cerca punti preziosi per la permanenza nella massima serie dopo la risalita dalla Zweite Liga. Il pubblico tedesco attende il ritorno della Bundesliga dopo la lunga pausa invernale e di fronte ci sono due realtà con filosofie e ambizioni diverse.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-St. Pauli: centrocampo folto per i padroni di casa

L'Hoffenheim dovrebbe schierarsi con un 4-5-1 ricco di qualità e densità in mezzo al campo, puntando su elementi tecnici come Andrej Kramarić e i giovani Asllani e Touré. Questa la probabile formazione iniziale: Baumann tra i pali; difesa a quattro con Coufal, Hranac, Kabak e Hajdari; a centrocampo Prömel, Avdullahu, Burger, Kramarić e Touré; in avanti la responsabilità del gol sarà affidata ad Asllani.

Risponde il St. Pauli con un 3-4-2-1 proiettato al dinamismo, in cui i tre centrali Wahl, Mets e Saliakas avranno il compito di contenere le avanzate avversarie. Vasilj in porta, protetto appunto dal terzetto difensivo; in mezzo al campo Smith e Irvine affiancati sulle fasce da Ando e Pyrka; sulla trequarti agiranno Rasmussen e Sinani a supporto dell'unica punta Kaars.

Le quote: Hoffenheim nettamente favorito al PreZero Arena

I principali bookmaker non hanno dubbi sui favoriti: l’Hoffenheim parte avanti nei pronostici. William Hill quota la vittoria interna a 1.44, il pareggio a 4.33, mentre il successo esterno del St. Pauli vale 5.50 volte la posta. Rincarano Bet365 con quote molto simili: 1.48 per l'1, 4.75 per la X e 6.00 per il 2.

Per gli scommettitori, dunque, sembra una partita a senso unico, ma la Bundesliga ci ha spesso abituati a colpi di scena e exploit fuori pronostico.

I protagonisti attesi: esperienza e gioventù nella truppa di Sinsheim

Centro del gioco e fari puntati su Andrej Kramarić.

Il croato, vera anima offensiva dell'Hoffenheim, ha già timbrato 10 volte il cartellino in questa Bundesliga, mettendo a segno anche 4 assist e risultando spesso determinante nei momenti chiave. Le sue 23 conclusioni nello specchio su 34 tentate testimoniano precisione e fame di gol, mentre il contributo in regia viene certificato dai 635 passaggi e 25 passaggi chiave già messi a referto.

Accanto a lui cresce Bazoumana Touré, classe 2006, rapido nell’uno contro uno (31 dribbling riusciti su 72 tentativi) e autore di 2 reti più 5 assist. Nonostante la giovane età, il suo dinamismo ha portato anche 27 passaggi decisivi e una notevole capacità di battagliare nei duelli (99 vinti su 228). Anche Fisnik Asllani si sta ritagliando un ruolo importante con 7 reti e 4 assist, impreziositi da 17 tiri nello specchio sui 37 complessivi che lo segnalano come elemento da non sottovalutare in area avversaria.

Per il St. Pauli i riflettori sono puntati sulla coppia offensiva formata da Danel Sinani e Martijn Kaars. Sinani, 4 reti e 3 assist in 20 presenze, brilla per presenza nei pressi della porta (21 tiri totali, 12 nello specchio) e grande attività di costruzione (653 passaggi, 29 chiave). Kaars, invece, pur viaggiando su numeri più bassi (3 gol in 20 gare), ha già sfruttato un calcio di rigore ottenuto e mantiene grande attenzione nel pressing su tutto il fronte d'attacco. Occhio anche a Mathias Rasmussen, nei pochi minuti finora giocati ha tentato un dribbling riuscendo al primo colpo, con 117 passaggi e 2 chiave.

L'ultima informazione utile riguarda proprio Sinani, che si è distinto per una elevata precisione dagli undici metri, realizzando 3 reti su 3 tentativi dagli undici metri in stagione, diventando così una pedina di affidamento assoluto nelle situazioni da palla ferma.