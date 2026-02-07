Al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, venerdì 7 febbraio alle 14:00, il Rayo Vallecano ospita l’Oviedo in una sfida valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola 2025/26. Sebbene manchino ancora settimane, in città già si respira il clima della grande occasione: i padroni di casa vogliono continuare a macinare punti davanti ai propri tifosi, mentre la formazione asturiana cerca uno scalpo eccellente nella capitale per rilanciare le proprie ambizioni.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Oviedo

Gli schieramenti previsti per l’appuntamento di Vallecas sembrano allinearsi sul modulo speculare 4-2-3-1.

Il Rayo Vallecano — sostenuto dal pubblico di casa e desideroso di consolidare la propria posizione in Liga — affiderà la porta ad Augusto Batalla. Difesa con Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy ed Espino. In mezzo al campo i muscoli e la geometria di Carlos Martin e Gerard Gumbau, mentre sulla trequarti si muoveranno Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, pronti a rifinire per Jorge de Frutos, terminale offensivo designato.

Dall’altra parte, Real Oviedo cerca la mossa a sorpresa. Davanti ad Aaron Escandell, linea difensiva composta da Nacho Vidal, David Costas, David Carmo e Javi Lopez. A centrocampo Sibo e Colombatto agiranno da diga e costruttori di gioco, con Haissem Hassan, Alberto Reina e Ilyas Chaira — elemento tecnico di spicco nella rosa — a supporto di Federico Viñas, uomo d’area incaricato di finalizzare le offensive biancoblu.

Le quote del match: Rayo favorito in casa

Occhi puntati sulle lavagne dei bookmaker, che danno il favore del pronostico ai padroni di casa. William Hill quota infatti la vittoria interna del Rayo Vallecano a 1.80, il pareggio a 3.30 e il blitz corsaro del Real Oviedo a 4.60. Un vantaggio netto secondo i bookie, che testimonia quanta fiducia giri intorno alla formazione di Madrid tra le mura amiche.

Statistiche: i protagonisti attesi fra tecnica e concretezza

Il Rayo Vallecano può contare su un trio di giocatori cardine.

Alvaro Garcia, veterano del centrocampo con i suoi 33 anni, garantisce esperienza e produttività: nelle prime ventidue apparizioni stagionali, Garcia ha raccolto 3 gol e 3 assist, abbinando cifra realizzativa a qualità in fase di rifinitura. Con 398 passaggi completati e 28 chiave, la sua capacità di innescare i movimenti delle punte resta un punto fermo della manovra madrilena.

Tra le frecce offensive anche Jorge de Frutos, che nonostante i molti cambi di posizione vanta una costanza da vero leader: nelle sue prime venti partite in Liga ha messo a referto 7 reti e un assist, totalizzando una media-voto di 7.07. De Frutos si distingue anche per efficacia nei dribbling (15 riusciti su 33 tentativi) e per la fisicità nei duelli, vinti in 69 occasioni su 161 ingaggiati.

La sua capacità di incidere sia da esterno che centralmente offre un’arma in più a tutto l’attacco franjirrojo.

L’altro osservato speciale tra i nuovi innesti è Ilias Akhomach: il talento marocchino, arrivato a gennaio dal Villarreal, ha già collezionato due presenze e 128 minuti in maglia Rayo. La sua rapidità e la personalità in fase di 1 contro 1 (7 tackle e 2 dribbling riusciti) potrebbero rivelarsi determinanti nel corso della partita.

Sponda Oviedo, il fulcro della manovra è affidato a Ilyas Chaira, autore di 2 gol e 1 assist in venti uscite stagionali, con 371 passaggi distribuiti e 8 chiave, oltre a una quota di dribbling tentati assai significativa (63, di cui 19 portati a buon fine).

Nel pacchetto offensivo, occhio anche ad Haissem Hassan, capace di fornire 2 assist e di risultare spesso imprevisto grazie agli 80 tentativi di dribbling (45 riusciti) e a una presenza viva in 150 duelli di cui la metà vinti. In avanti la fisicità di Federico Viñas può fare la differenza: 3 gol in 18 partite, oltre a 122 duelli vinti su 234 e una marcata presenza nei duelli aerei e in area avversaria, evidenziata anche dai 29 tackle e 35 dribbling tentati (ben 25 andati a buon fine).