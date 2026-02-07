Pomeriggio di grande calcio alla catalana: sabato 7 febbraio, alle 16:15, il Barcellona ospita il Maiorca al Camp Nou per la ventitreesima giornata della Liga 2025/26. I blaugrana, determinati a restare agganciati al treno delle prime della classe, affrontano una formazione balearica alla ricerca dell’impresa contro una delle grandi corazzate del calcio spagnolo. La partita, come da tradizione, richiama pubblico e curiosità: i ragazzi di casa cercano risposte convincenti, mentre i rossoneri isolani si affidano alla concretezza di Muriqi e al talento emergente di Virgili.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

Il tecnico del Barcellona si affida a un 4-3-3 plasmato attorno al talento di Yamal e all’estro di Ferran Torres e Rashford. Tra i pali Joan Garcia, protetto da una linea difensiva con Kounde, Cubarsi, Eric Garcia e Balde. In mezzo, il palleggio di Dani Olmo, la regia di De Jong e il dinamismo di Fermin Lopez. Davanti, estro e imprevedibilità: Lamine Yamal largo a destra, Ferran Torres a sinistra, Rashford terminale centrale.

Risponde il Maiorca con il classico 4-2-3-1: Leo Roman tra i pali, linea difensiva composta da Maffeo, David Lopez, Valjent e Mojica. In mezzo Omar Mascarell e Samu schermano la difesa, mentre sulla trequarti agiranno Asano, Darder e il giovane Virgili in appoggio all’ariete Muriqi.

Una formazione compatta, chiamata all’attenzione difensiva e alle ripartenze veloci.

Quote: Barcellona grande favorito, il Maiorca sogna la sorpresa

I bookmaker non lasciano spazio a dubbi sul pronostico: William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.17, il pareggio a 8.00 e il successo dei rossoneri balearici addirittura a 12.00.

Il Camp Nou, insomma, si conferma un fortino difficilmente espugnabile: la quota per il successo esterno del Maiorca è quasi proibitiva, mentre anche un pareggio sembrerebbe impresa da pochi centesimi. Le scelte degli scommettitori, comprensibilmente, volgono tutte in direzione dei blaugrana.

Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres: luci sui protagonisti blaugrana

Barcellona spesso esalta i propri giovani, e mai come quest’anno i riflettori sono puntati su Lamine Yamal. Il classe 2007, già autore di 9 reti e 8 assist in 18 presenze, danza sulla fascia destra seminando panico con 98 dribbling riusciti su 175 tentati. La sua media voto sfiora l’8 e le chiavi del gioco offensivo blaugrana passano dai suoi piedi: 53 passaggi chiave e 27 tiri nello specchio sono numeri da predestinato, a soli 18 anni.

Spiccano anche le 37 falli subiti – sintomo di costante pericolosità – e 161 duelli vinti su 295 totali, a certificare la sua crescita anche nel lavoro sporco.

Al suo fianco Marcus Rashford, innesto internazionale che alterna esplosività e fiammate: 4 gol e 6 assist in 20 apparizioni, lasciando intravedere qualche pausa (soli 12 match da titolare e una valutazione media di 6.79), ma testimoniando al contempo duttilità offensiva. Rashford porta in dote anche numerosi strappi sulla fascia e 20 tiri nello specchio, pur dovendo aumentare il feeling col gol in maglia blaugrana.

Nel tridente trova spazio Ferran Torres, sempre abile a farsi trovare pronto in area: 12 reti in 20 partite, convertendo 26 tiri nello specchio su 42 totali, e una presenza costante nel tabellino dei marcatori.

L’ex Valencia ha realizzato un solo assist, ma è prezioso anche per la pressione senza palla (37 duelli vinti su 82) e l’applicazione nei ripiegamenti.

Muriqi e Virgili: l’attacco del Maiorca si affida alla vena kosovara e all’entusiasmo della cantera

Dall’altra parte il pericolo principale per la retroguardia catalana ha un nome e un cognome: Vedat Muriqi.

Il centravanti kosovaro ha già messo a segno 15 gol in 21 presenze, calciando spesso con precisione (33 tiri nello specchio su 53). Non solo realizzatore da area piccola: Muriqi ha anche fornito un assist e guadagnato un rigore, mentre la sua fisicità si nota anche nei duelli aerei (143 vinti su 264). Attenzione però alle sue intemperanze: 1 cartellino rosso stagionale e ben 20 falli commessi.

Accanto a lui, tra i giovani in rampa di lancio, Jan Virgili: 1139 minuti nelle gambe con 17 presenze (13 da titolare) e 4 assist messi a referto, nonostante non abbia ancora trovato la via del gol. Le sue 23 chiavi passanti e i 32 dribbling riusciti su 75 tentativi raccontano di un attaccante che prova, rischia e accende la manovra, in un Maiorca alla ricerca di nuove frecce nel proprio arco offensivo.

Infine uno sguardo a Takuma Asano, esterno giapponese da 15 presenze e 501 minuti stagionali: appena un gol e pochi lampi (2 dribbling riusciti su 9), ma abile nel lavoro di squadra e nella pressione alta con 22 duelli vinti su 61 totali.