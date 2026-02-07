Pomeriggio di grande calcio alla catalana: sabato 7 febbraio, alle 16:15, il Barcellona ospita il Maiorca al Camp Nou per la ventitreesima giornata della Liga 2025/26. I blaugrana, determinati a restare agganciati al treno delle prime della classe, affrontano una formazione balearica alla ricerca dell’impresa contro una delle grandi corazzate del calcio spagnolo. La partita, come da tradizione, richiama pubblico e curiosità: i ragazzi di casa cercano risposte convincenti, mentre i rossoneri isolani si affidano alla concretezza di Muriqi e al talento emergente di Virgili.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

Il tecnico del Barcellona si affida a un 4-3-3 plasmato attorno al talento di Yamal e all’estro di Ferran Torres e Rashford. Tra i pali Joan Garcia, protetto da una linea difensiva con Kounde, Cubarsi, Eric Garcia e Balde. In mezzo, il palleggio di Dani Olmo, la regia di De Jong e il dinamismo di Fermin Lopez. Davanti, estro e imprevedibilità: Lamine Yamal largo a destra, Ferran Torres a sinistra, Rashford terminale centrale.

Risponde il Maiorca con il classico 4-2-3-1: Leo Roman tra i pali, linea difensiva composta da Maffeo, David Lopez, Valjent e Mojica. In mezzo Omar Mascarell e Samu schermano la difesa, mentre sulla trequarti agiranno Asano, Darder e il giovane Virgili in appoggio all’ariete Muriqi.

Una formazione compatta, chiamata all’attenzione difensiva e alle ripartenze veloci.

Spain Flag
La Liga
Giornata 23
06/02/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Osasuna
07/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Oviedo
07/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Maiorca
07/02/2026 18:30
Siviglia
VS
Girona
07/02/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Elche
08/02/2026 14:00
Alaves
VS
Getafe
08/02/2026 16:15
Athletic Bilbao
VS
Levante
08/02/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Betis
08/02/2026 21:00
Valencia
VS
Real Madrid
09/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Espanyol

Quote: Barcellona grande favorito, il Maiorca sogna la sorpresa

I bookmaker non lasciano spazio a dubbi sul pronostico: William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.17, il pareggio a 8.00 e il successo dei rossoneri balearici addirittura a 12.00.

Il Camp Nou, insomma, si conferma un fortino difficilmente espugnabile: la quota per il successo esterno del Maiorca è quasi proibitiva, mentre anche un pareggio sembrerebbe impresa da pochi centesimi. Le scelte degli scommettitori, comprensibilmente, volgono tutte in direzione dei blaugrana.

Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres: luci sui protagonisti blaugrana

Barcellona spesso esalta i propri giovani, e mai come quest’anno i riflettori sono puntati su Lamine Yamal. Il classe 2007, già autore di 9 reti e 8 assist in 18 presenze, danza sulla fascia destra seminando panico con 98 dribbling riusciti su 175 tentati. La sua media voto sfiora l’8 e le chiavi del gioco offensivo blaugrana passano dai suoi piedi: 53 passaggi chiave e 27 tiri nello specchio sono numeri da predestinato, a soli 18 anni.

Spiccano anche le 37 falli subiti – sintomo di costante pericolosità – e 161 duelli vinti su 295 totali, a certificare la sua crescita anche nel lavoro sporco.

Al suo fianco Marcus Rashford, innesto internazionale che alterna esplosività e fiammate: 4 gol e 6 assist in 20 apparizioni, lasciando intravedere qualche pausa (soli 12 match da titolare e una valutazione media di 6.79), ma testimoniando al contempo duttilità offensiva. Rashford porta in dote anche numerosi strappi sulla fascia e 20 tiri nello specchio, pur dovendo aumentare il feeling col gol in maglia blaugrana.

Nel tridente trova spazio Ferran Torres, sempre abile a farsi trovare pronto in area: 12 reti in 20 partite, convertendo 26 tiri nello specchio su 42 totali, e una presenza costante nel tabellino dei marcatori.

L’ex Valencia ha realizzato un solo assist, ma è prezioso anche per la pressione senza palla (37 duelli vinti su 82) e l’applicazione nei ripiegamenti.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
22
18
1
3
60 / 23
37
55
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
22
17
3
2
47 / 18
29
54
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
22
13
6
3
38 / 17
21
45
D
W
W
D
W
4
Villarreal
21
13
3
5
39 / 23
16
42
D
L
L
W
W
5
Real Betis
22
9
8
5
36 / 28
8
35
W
L
W
D
L
6
Espanyol
22
10
4
8
26 / 27
-1
34
L
L
L
D
L
7
Celta Vigo
22
8
9
5
29 / 23
6
33
D
L
W
W
W
8
Real Sociedad
22
7
7
8
30 / 30
0
28
D
W
W
W
D
9
Osasuna
22
7
5
10
26 / 27
-1
26
D
W
W
L
D
10
Alaves
22
7
4
11
20 / 27
-7
25
W
W
L
L
D
11
Athletic Bilbao
22
7
4
11
21 / 31
-10
25
D
L
L
D
L
12
Girona
22
6
7
9
21 / 36
-15
25
L
D
W
W
W
13
Elche
22
5
9
8
30 / 32
-2
24
L
L
D
D
L
14
Maiorca
22
6
6
10
28 / 34
-6
24
W
L
W
L
L
15
Siviglia
22
7
3
12
29 / 37
-8
24
L
W
D
L
L
16
Valencia
22
5
8
9
23 / 35
-12
23
L
W
W
D
L
17
Getafe
22
6
5
11
16 / 27
-11
23
D
D
L
L
D
18
Rayo Vallecano
22
5
7
10
18 / 30
-12
22
L
L
L
W
D
19
Levante
21
4
6
11
24 / 34
-10
18
D
W
L
D
W
20
Oviedo
22
3
7
12
12 / 34
-22
16
W
L
L
D
D

Muriqi e Virgili: l’attacco del Maiorca si affida alla vena kosovara e all’entusiasmo della cantera

Dall’altra parte il pericolo principale per la retroguardia catalana ha un nome e un cognome: Vedat Muriqi.

Il centravanti kosovaro ha già messo a segno 15 gol in 21 presenze, calciando spesso con precisione (33 tiri nello specchio su 53). Non solo realizzatore da area piccola: Muriqi ha anche fornito un assist e guadagnato un rigore, mentre la sua fisicità si nota anche nei duelli aerei (143 vinti su 264). Attenzione però alle sue intemperanze: 1 cartellino rosso stagionale e ben 20 falli commessi.

Accanto a lui, tra i giovani in rampa di lancio, Jan Virgili: 1139 minuti nelle gambe con 17 presenze (13 da titolare) e 4 assist messi a referto, nonostante non abbia ancora trovato la via del gol. Le sue 23 chiavi passanti e i 32 dribbling riusciti su 75 tentativi raccontano di un attaccante che prova, rischia e accende la manovra, in un Maiorca alla ricerca di nuove frecce nel proprio arco offensivo.

Infine uno sguardo a Takuma Asano, esterno giapponese da 15 presenze e 501 minuti stagionali: appena un gol e pochi lampi (2 dribbling riusciti su 9), ma abile nel lavoro di squadra e nella pressione alta con 22 duelli vinti su 61 totali.
