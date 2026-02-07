La Bundesliga accende i riflettori sulla Volkswagen Arena di Wolfsburg, dove venerdì 7 febbraio alle 15:30 i padroni di casa sfidano il Borussia Dortmund per la ventunesima giornata. Da una parte i biancoverdi, alla ricerca di punti pesanti tra le mura amiche; dall'altra i gialloneri, forti del favore dei bookmaker e di un Guirassy pronto a guidare l’assalto offensivo. Tutto pronto per una gara dal sapore europeo e dai tanti spunti tecnici, in un pomeriggio che promette scintille tra due squadre in cerca di conferme e riscatto.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Borussia Dortmund

Per il match di Volkswagen Arena si profila una sfida tra due moduli speculari nelle intenzioni ma diversi nell’attuazione pratica. Il Wolfsburg, padrone di casa, dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Grabara tra i pali, linea difensiva con Fischer, Vavro, Koulierakis e Gerhardt, filtro di centrocampo affidato a Vini Souza e Arnold, mentre sulla trequarti agiranno Eriksen, Majer e Wimmer alle spalle della giovane punta Pejcinovic.

Dall’altra parte, il Borussia Dortmund opta per un 3-4-2-1 che fa della qualità tra le linee e dell’estro offensivo i suoi punti di forza: Kobel in porta, difesa a tre con Suele, Anton e Schlotterbeck; sulle fasce spazio a Yan Couto e Svensson, mediani Bellingham e Nmecha, mentre davanti il tridente leggero vede Brandt e Adeyemi a supporto di Guirassy.

Una scelta che conferma la tendenza offensiva dei gialloneri, pronti a colpire in velocità.

Quote di Wolfsburg-Borussia Dortmund: gialloneri favoriti per i bookmaker

I riflettori degli scommettitori sono puntati tutti sulla formazione ospite. William Hill quota la vittoria del Borussia Dortmund a 1.73, segnale chiaro della fiducia riposta nei gialloneri anche fuori casa.

Il pareggio è quotato a 3.80, mentre il colpo grosso del Wolfsburg pagherebbe 4.20. Non ci sono dubbi nella valutazione pre-match: per gli analisti della Premier League tedesca, la squadra di Guirassy e Brandt parte con i favori del pronostico.

Statistiche dei protagonisti: Guirassy e Brandt per il Borussia, Eriksen e Wimmer le risorse di Wolfsburg

Christian Eriksen rappresenta l’uomo d’ordine del centrocampo biancoverde: in stagione ha collezionato 17 presenze (13 da titolare) e si è distinto per la qualità di servizio ai compagni, con 4 assist e 592 passaggi totali.

La sua presenza in campo garantisce geometrie, capacità di verticalizzare e un apporto costante anche in zona difensiva (16 tackle e 8 intercetti, oltre a 3 ammonizioni che testimoniano l’agonismo mostrato). Pur non essendo andato spesso a bersaglio, Eriksen ha trovato la via del gol una volta su calcio di rigore.

Accanto a Eriksen, Patrick Wimmer rappresenta il volto giovane e dinamico di questo Wolfsburg: anche lui a quota 17 presenze (15 da titolare), ha già timbrato il cartellino 3 volte, aggiungendo altrettanti assist e la notevole cifra di 25 dribbling andati a buon fine su 49 tentati. Wimmer contribuisce anche in fase di interdizione, con 30 tackle e 18 intercetti, e nei duelli è spesso decisivo (97 vinti su 227).

Il suo coinvolgimento, sia in fase di costruzione che di pressing, ne fa il classico ago della bilancia nel gioco dei biancoverdi.

Sulla sponda offensiva, riflettori puntati sul giovane Dzenan Pejcinovic, classe 2005 e già autore di 5 reti in 17 gettoni, pur avendo giocato meno di 800 minuti effettivi. Le sue statistiche raccontano di un attaccante rapido, efficace e che sa farsi trovare pronto in area (12 tiri nello specchio su 22 conclusioni totali). Nonostante la giovane età, Pejcinovic mostra una buona propensione al duello fisico (47 duelli vinti su 111), ma anche una certa irruenza, come dimostra il dato sulle 9 infrazioni commesse.

Sul fronte Borussia Dortmund, Julian Brandt si conferma punto fermo della manovra giallonera: in 15 presenze (10 da titolare), ha messo a segno 5 gol e 2 assist, con una valutazione media di 7.09 suggerendo impatto costante sul gioco.

Da segnalare la sua vena creativa (18 passaggi chiave e 11 dribbling completati), unita a un buon contributo nella fase di pressing (11 tackle).

Karim Adeyemi garantisce velocità e profondità sulla fascia offensiva del Dortmund: 5 gol in 19 presenze, accompagnati da 2 assist, ma soprattutto dalla sua capacità di spaccare le difese avversarie, come testimoniato dai 22 dribbling riusciti e dai 23 falli subiti. L’approccio diretto alla porta si riflette nei 20 tiri tentati, 11 dei quali nello specchio.

Il terminale offensivo su cui sono puntati tutti i riflettori è Serhou Guirassy: 8 gol in 19 presenze, con 44 tiri tentati e una presenza ormai fondamentale per la squadra di Dortmund. L’attaccante guineano è un’opzione costante per il gioco aereo e per la profondità, e i suoi 95 duelli vinti su 191 certificano l’impronta fisica che riesce a dare all’attacco giallonero. Guirassy si è guadagnato anche due rigori, realizzando però soltanto uno dei penalty tirati.