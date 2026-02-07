Mainz e Augsburg scaldano i motori per la ventunesima giornata della Bundesliga, programmata venerdì 7 febbraio alle 15:30 alla Mewa Arena di Mainz. Un confronto che vede i padroni di casa decisi a difendere la propria roccaforte dal tentativo d’assalto degli ospiti bavaresi, in una fase del campionato dove ogni punto vale doppio per le ambizioni europee e per allontanare i timori della zona calda della classifica.

Le probabili formazioni: scelte obbligate e duelli chiave

I tecnici di Mainz e Augsburg sembrano pronti a confermare i loro uomini migliori per una sfida che potrebbe rivelarsi tattica e combattuta.

Il Mainz dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 duttile: tra i pali Daniel Batz, difesa con Posch, Bell e Potulski. Sugli esterni spinta affidata a da Costa e Widmer, mentre in mezzo al campo ci sono Amiri, Sano e Lee a garantire quantità e inserimenti. In attacco spazio alla coppia Tietz-Nordin. Occhi puntati su Arnaud Nordin, chiamato a ritrovare lo smalto migliore, e su Phillip Tietz, con esperienza anche sulla sponda Augsburg nella prima parte di stagione.

L’Augsburg, guidato dal portiere Dahmen, si sistema con un elastico 3-4-2-1. Il trio difensivo sarà formato da Chaves, Schlotterbeck e Banks, mentre in mediana agiranno Massengo e Rexhbecaj, con Fellhauer e Wolf ai lati. Rieder e Claude-Maurice supporteranno la punta centrale Michael Gregoritsch, reduce da buone performance nonostante presenze limitate.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 21
06/02/2026 20:30
Union Berlino
VS
Eintracht Francoforte
07/02/2026 15:30
Friburgo
VS
Werder Brema
07/02/2026 15:30
Wolfsburg
VS
Borussia Dortmund
07/02/2026 15:30
Mainz
VS
Augsburg
07/02/2026 15:30
Heidenheim
VS
Amburgo
07/02/2026 15:30
St. Pauli
VS
Stoccarda
07/02/2026 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayer Leverkusen
08/02/2026 15:30
Colonia
VS
Lipsia
08/02/2026 17:30
Bayern Monaco
VS
Hoffenheim

Quote: Mainz avanti nei pronostici dei bookie

A far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa sono i quotisti William Hill, che danno la vittoria del Mainz a 2.05, il pareggio a 3.30 e il colpaccio dell’Augsburg a 3.40. Una leggera preferenza per la formazione della Renania, che gode del fattore campo e delle ultime prestazioni positive.

I numeri sui segni suggeriscono dunque una partita aperta, ma con il favore delle quote fra le mura amiche per il Mainz.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
20
16
3
1
74 / 18
56
51
D
L
W
W
W
2
Borussia Dortmund
20
13
6
1
41 / 19
22
45
W
W
W
W
D
3
Hoffenheim
20
13
3
4
43 / 23
20
42
W
W
W
W
W
4
Stoccarda
20
12
3
5
37 / 26
11
39
W
W
D
W
W
5
Lipsia
20
11
3
6
38 / 27
11
36
L
D
W
L
W
6
Bayer Leverkusen
19
11
2
6
38 / 26
12
35
W
W
L
L
W
7
Friburgo
20
7
6
7
31 / 33
-2
27
L
W
D
L
W
8
Eintracht Francoforte
20
7
6
7
40 / 45
-5
27
L
L
D
L
D
9
Union Berlino
20
6
6
8
25 / 33
-8
24
L
L
D
D
D
10
Colonia
20
6
5
9
29 / 32
-3
23
W
L
W
L
D
11
Augsburg
20
6
4
10
24 / 37
-13
22
W
W
D
D
L
12
Borussia Mönchengladbach
20
5
6
9
24 / 33
-9
21
D
L
D
L
W
13
Amburgo
19
4
7
8
19 / 29
-10
19
D
D
D
L
D
14
Wolfsburg
20
5
4
11
28 / 42
-14
19
L
L
D
W
L
15
Werder Brema
20
4
7
9
22 / 38
-16
19
D
L
L
D
L
16
Mainz
20
4
6
10
23 / 33
-10
18
W
W
L
W
D
17
St. Pauli
20
3
5
12
18 / 34
-16
14
L
D
D
L
L
18
Heidenheim
20
3
4
13
19 / 45
-26
13
L
L
D
L
D

Numeri e protagonisti: i dati chiave

Nel roster del Mainz, Arnaud Nordin ha vissuto una stagione di alti e bassi: 13 presenze ma solo 5 da titolare, arricchite da 474 minuti in campo e pochi sussulti, con 9 tiri complessivi e zero reti o assist finora.

Tuttavia, il francese resta un’arma preziosa per la rapidità e la capacità di conquistare falli (13 subiti), spesso utile nel rompere l’equilibrio delle partite bloccate. Il suo dinamismo è evidenziato inoltre da 10 tentativi di dribbling, 4 dei quali riusciti, e da un discreto apporto difensivo: 10 tackle e 4 intercetti.

Phillip Tietz si presenta con una stagione divisa tra Augsburg e Mainz. Nei suoi primi 10 gettoni con la maglia dei bavaresi, è spesso entrato dalla panchina, trovando 1 gol e poco più di 180 minuti totali. Nel passaggio a Mainz ha guadagnato spazio tra i titolari: 5 presenze dal primo minuto, 435 minuti, 1 gol e 1 assist, confermando la sua pericolosità offensiva con 15 tiri totali (9 nello specchio).

Da segnalare il suo contributo nei duelli aerei e la capacità di ottenere un calcio di rigore, anche se non realizzato.

Dall’altra parte, l’Augsburg trova in Alexis Claude-Maurice un assoluto protagonista nel cuore del gioco: il francese ha già messo insieme 17 presenze (14 da titolare), 1172 minuti giocati, 2 gol e 2 assist. Si fa notare anche per la propensione al dribbling (21 riusciti su 42 tentativi) e per i 16 passaggi chiave serviti ai compagni. Da non sottovalutare la sua importanza nei duelli: 86 vinti su 182 totali e 32 falli subiti, segno di come riesca spesso ad attirare la pressione avversaria.

Michael Gregoritsch, terminale offensivo degli ospiti, pur con sole 4 presenze (3 da titolare) ha già timbrato il cartellino 2 volte, mostrando il solito fiuto del gol e una valutazione media di 7.2.

L’attaccante austriaco vanta anche un buon contributo nei duelli fisici (25 vinti su 54) e si fa valere nei contrasti difensivi: 3 tackle, 2 blocchi e 2 intercetti raccolti nelle sue apparizioni più recenti.

A completare lo scenario tra i protagonisti dell’Augsburg c’è anche Fabian Rieder. Per lui, 18 presenze (17 da titolare), 3 gol, 2 assist e una presenza costante nella manovra offensiva: 17 passaggi chiave all’attivo e 1 rigore trasformato, accanto a 8 intercetti difensivi e un bottino di 391 passaggi totali.
© RIPRODUZIONE VIETATA