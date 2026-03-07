Sotto le luci del RCDE Stadium di Cornella de Llobregat, lunedì 9 marzo alle ore 21:00, Espanyol e Oviedo tornano ad affrontarsi in una sfida che vale molto nella ventisettesima giornata della Liga. I padroni di casa puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione, mentre Oviedo cerca il colpo lontano dalle Asturie per invertire la tendenza. Il match si annuncia come uno snodo importante per entrambe nella corsa salvezza e, chissà, per provare a dare un senso differente al finale di stagione.

Le probabili formazioni di Espanyol-Oviedo

L’Espanyol di mister Luis Garcia dovrebbe affidarsi a un 4-4-1-1 oramai collaudato: in porta Marko Dmitrovic, davanti a lui Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero formeranno la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Tyrhys Dolan e Pere Milla, mentre in mezzo ci saranno González de, Pol Lozano e Ramón Terrats. Più avanzato ad agire da raccordo sulla trequarti ci sarà proprio Terrats, pronto a sostenere l’unica punta Kike.

Oviedo risponde specchiandosi con un 4-4-2 pragmatico: Escandell tra i pali, difesa con Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo e López Carballo, in mezzo il motore sarà la coppia formata da Haissem Hassan e Kwasi Sibo, con Nicolás Fonseca e Ilyas Chaira a completare.

In avanti, spazio a due punte di ruolo: Alberto Reina – autentico equilibratore offensivo – insieme al puntero Federico Viñas, chiamato a dare peso e profondità all’attacco ospite.

Quote: Espanyol con il favore dei pronostici

I bookmaker non lasciano troppe incertezze sulla carta: William Hill quota la vittoria dell’Espanyol a 1.91, il pareggio a 3.20 e il successo ospite di Oviedo a 4.00.

Anche Bet365 conferma i catalani come netti favoriti, assegnando l’1 a 1.85, la X a 3.40 e il 2 addirittura a 4.33. L’impressione, quindi, è che l’Espanyol abbia il vento dei pronostici in poppa, complice il fattore campo e qualche certezza in più di esperienza rispetto agli asturiani.

Focus sui protagonisti: tra esperienza e talento

Sotto la lente della sfida, per l’Espanyol ci sono due uomini di sicuro affidamento: Ramón Terrats e Kike Garcia.

Terrats, 25 anni, ha trovato sempre più spazio in mediana: nelle sue 18 presenze stagionali in Liga, di cui 5 da titolare, ha messo in mostra buone qualità difensive, con 17 tackle e 8 intercetti, abbinati a una discreta propensione offensiva fatta di 1 gol e 1 assist. La sua capacità di inserirsi e recuperare palloni potrebbe risultare decisiva contro una squadra come Oviedo che ama la battaglia in mezzo al campo.

Kike Garcia, 36 anni, incarna esperienza e fiuto del gol: 25 presenze (10 da titolare), 5 reti, 1 assist e 29 tiri tentati (17 nello specchio), a cui si aggiungono 98 duelli vinti su 212. Il suo ruolo di terminale offensivo sarà ancora una volta fondamentale, sia per il pressing alto sia per la capacità di conquistare falli (28 subiti) e favorire la risalita del baricentro.

Determinante anche la sua freddezza dal dischetto: fin qui impeccabile quando chiamato dagli undici metri.

Occhi puntati, in casa Oviedo, su Alberto Reina e Federico Viñas. Reina sta diventando il cervello della mediana asturiana: 25 partite, 19 dal primo minuto, 2 gol ma soprattutto un contributo in regia scandito da 600 passaggi completati e 18 chiave, sintomo di buona visione e partecipazione alla manovra (oltre a 26 tackle e 10 intercetti difensivi). Attenzione però alla sua irruenza, con 4 gialli e una espulsione per doppia ammonizione fin qui.

Federico Viñas si conferma invece stoccatore e uomo d’area: in 22 gare ha già segnato 5 gol, vincendo la metà esatta dei 311 duelli ingaggiati (159).

Oltre ai 30 dribbling riusciti su 44 tentati, la sua fisicità (37 tackle e 16 conclusioni in porta) costringe spesso le difese a spendere il fallo, come confermano i 39 subiti e i 34 commessi, a testimonianza di una presenza che si fa sentire spesso e volentieri anche nella bagarre dell’area avversaria.