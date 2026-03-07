Le luci dell’Europa-Park Stadion di Friburgo si accenderanno sabato 7 marzo alle 15:30, per un confronto delicato della 25ª giornata di Bundesliga tra i padroni di casa del Friburgo e il Bayer Leverkusen. In ballo ci sono punti pesanti in ottica Europa, tra una squadra che cerca continuità davanti al proprio pubblico e una formazione ospite in cerca di conferme per restare nella scia delle grandi della Bundes.

Le probabili formazioni: Friburgo punta su Grifo, Leverkusen si affida a Schick

Entrambe le squadre si presentano con assetti ormai collaudati.

Il Friburgo di mister Streich sembra orientato sul 4-2-3-1, affidando la porta a Noah Atubolu e puntando in attacco sull’estro di Vincenzo Grifo e sulla fisicità del giovane Igor Matanovic. La mediana sarà affidata a Eggestein e Osterhage per supportare le accelerazioni di Suzuki e le sortite di Höler a ridosso della punta.

Per il Bayer Leverkusen, che sulla carta si schiera con un 3-4-2-1, tra i pali spazio a Blaswich, con una difesa a tre composta da Quansah, Andrich e Tapsoba. I biancorossi, celebri per il loro calcio verticale e offensivo, puntano molto sulle corsie di Grimaldo e Hofmann, con la coppia Poku-Palacios a supporto di Patrik Schick, terminale offensivo di riferimento.

Quote: Leverkusen avanti nelle previsioni dei bookmaker

I principali bookmaker hanno ben chiaro il pronostico della vigilia. William Hill quota la vittoria interna del Friburgo a 2.90, il pareggio a 3.25, mentre il successo degli ospiti del Leverkusen è proposto a 2.30. Sono quote in linea con l’analisi di Bet365, che offre il segno 1 sempre a 2.90, il pari a 3.30 e il colpo esterno delle "aspirine" a 2.40.

Numeri che fotografano un moderato favore verso il Bayer, anche se il fattore campo mantiene in equilibrio il pronostico.

Statistiche: Grifo e Matanovic per il Friburgo, Poku e Schick uomini chiave di Leverkusen

Nel Friburgo, l’italiano Vincenzo Grifo, cuore pulsante della manovra offensiva, ha timbrato il cartellino 6 volte in 24 presenze di Bundesliga, partendo da titolare in 15 occasioni.

Il numero 32 ha ancora una volta confermato la sua freddezza dagli undici metri, realizzando 4 rigori su 4 e garantendo una mano anche in fase di costruzione, come testimoniano i 561 passaggi totali e 30 chiavi messi a referto.

Accanto a lui cresce l’attaccante Igor Matanovic. Il classe 2003, nonostante appena sei presenze da titolare e 15 da subentrato, ha già lasciato il segno con 6 gol e 1 assist, dimostrando di poter incidere anche entrando a partita in corso. Da segnalare la sua combattività nei duelli (86 vinti su 195), ma anche una certa irruenza, come raccontano i 31 falli commessi.

Sul fronte Leverkusen, gli occhi sono puntati su Ernest Poku, esterno offensivo dal piede caldo: per lui 5 reti e 4 assist in 22 apparizioni, con una propensione marcata per il dribbling (18 riusciti su 46 tentati) e la capacità di accendersi rapidamente sulla trequarti.

In attacco svetta la figura di Patrik Schick: il bomber ceco sta confermando il proprio fiuto con 7 gol e 2 assist in 19 presenze, garantendo sempre fisicità in area e precisione dagli undici metri (2 penalty realizzati su 2 tentati). In poco più di 1300 minuti disputati, Schick vanta anche 63 duelli vinti, segno di una presenza costante nei momenti chiave del match.