L'Italia Under 21 ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Macedonia del Nord in una partita cruciale per le qualificazioni agli Europei di categoria. L'incontro, iniziato alle 18:12, vedeva gli Azzurrini con l'imperativo di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di raggiungere il primo posto nel girone. Entrambe le formazioni hanno schierato i propri undici titolari: l'Italia ha optato per un modulo 4-3-3, mentre la Macedonia del Nord ha risposto con un 4-2-3-1.

L'avvio di gara è stato decisamente favorevole alla selezione italiana, che ha sbloccato il risultato già al 3° minuto.

È stato Ndour, centrocampista della Fiorentina, a trovare la rete con un preciso colpo di testa, portando subito in vantaggio l'Italia. L'intensità e la determinazione degli Azzurrini si sono manifestate anche nei minuti successivi: al 9° minuto, un pregevole colpo di tacco di Ekhator ha animato l'azione offensiva, seguito da due tentativi di Cherubini e dello stesso Ndour, entrambi neutralizzati dalla difesa avversaria. Nonostante la Macedonia del Nord abbia cercato di reagire, la pressione iniziale esercitata dalla squadra italiana è stata evidente e costante.

Le occasioni chiave e il dominio nel primo tempo

Nel corso della prima frazione di gioco, l'Italia ha sfiorato più volte il raddoppio, dimostrando una chiara superiorità.

Il centrocampista Lipani si è reso protagonista di due azioni significative: prima ha colpito un palo e successivamente una traversa, entrambi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, evidenziando la pericolosità offensiva della squadra. La cronaca dell'incontro ha sottolineato come la formazione italiana abbia mantenuto un controllo quasi totale del gioco, gestendo il possesso palla e creando numerose opportunità. Pur concedendo qualche sporadico spunto agli avversari, la Macedonia del Nord non è riuscita a trovare la via del gol, faticando a impensierire seriamente la retroguardia azzurra.

Prospettive future e la corsa al primo posto

Questa importante vittoria permette all'Italia Under 21 di rimanere saldamente in corsa per il primo posto nel proprio raggruppamento di qualificazione agli Europei 2027.

La prestazione offerta, caratterizzata da solidità difensiva e una notevole capacità di creare occasioni da gol, rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per il prosieguo del cammino degli Azzurrini. Il successo ottenuto contro la Macedonia del Nord, frutto del gol decisivo di Ndour e delle iniziative di giocatori come Lipani ed Ekhator, rafforza notevolmente la fiducia della squadra in vista delle prossime e decisive sfide che attendono la formazione italiana nel percorso di qualificazione.