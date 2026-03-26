"Io fossi nella Juventus Pellegrini dalla Roma lo prenderei senza pensarci due volte" questa è una delle frasi dette da Gianni Balzarini sul suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista ha poi spiegato: "Lo so che fa un po' storcere il naso a qualcuno, ma io sinceramente, io me lo prenderei al volo. Perché parliamo di un ragazzo che non è non è vecchio, è in scadenza di contratto ed è un giocatore tecnicamente validissimo. Inoltre parliamo di un elemento che è alla ricerca di un grandissimo riscatto personale, non dimentichiamoci anche questo.

Cioè, devi prendere anche dei giocatori motivati, al di là del fatto che io credo mettere su la maglia della Juve sia una grossa motivazione per chiunque, anche se sei romano, hai giocato nella Roma e sei nato nella Capitale. Tutto quello che volete voi, però, giocare nella Juve ti dà un certo appeal, un certo prestigio, senza voler offendere nessuno".

Balzarini: 'Spalletti avrà un ruolo importante nel mercato della Juve'

Ancora Balzarini: "Spalletti avrà un ruolo importante nel mercato della Juventus, che è un po' la condicio sine qua non per la firma del suo prolungamento e la strategia prevede anche l'acquisizione di giocatori a parametro zero di una certa esperienza. Per cui non è da sottovalutare, per esempio, la pista Alisson per la porta.

Certo, c'è una forte concorrenza, come quella dell'Inter ed il brasiliano ha appena rinnovato per un anno con il Liverpool, che ha esercitato l'opzione. Prende sui 6 milioni netti, uno stipendio sostenibile da parte della Juventus ma posso dire che un contatto fra le parti effettivamente c'è stato. Non dimentichiamo che Alisson è stato lanciato da Spalletti alla Roma. E quindi non c'è da stupirsi che il tecnico toscano vada a suggerire dei profilli che conosce e sui quali può lavorare con una certa cognizione di causa".

Rudiger, un profilo da seguire in orbita Juve

Balzarini ha concluso: "Così come sono da confermare i contatti per Rudiger anche se adesso il nuovo allenatore del Madrid, Arbeloa, vorrebbe che lui firmasse.

Quindi vediamo come si comporterà Florentino Perez, però Rudiger è un ottimo giocatore in uscita e che ha esperienza del campionato italiano, visto che anche lui è stato nella Roma, prima di andare e in Spagna al Real Madrid. Ha 33 anni, è un giocatore che può dire molto la sua nel reparto difensivo e fa parte di quei profili che cerca la Juve, ovvero quelli che hanno calcato grossi palcoscenici".