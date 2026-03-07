Il Lille torna tra le mura amiche dello Stade Pierre-Mauroy per animare il venticinquesimo turno della Ligue 1 2025/26 contro il Lorient, domenica 8 marzo con fischio d’inizio fissato alle 17:15. Una sfida che mette di fronte i Mastini del nord alla formazione bretone, con ambizioni ben diverse ma una sola certezza: nessuno farà sconti a questo punto della stagione, tra chi lotta per restare agganciato alle zone alte della classifica e chi sogna un finale in crescendo.

Le probabili formazioni di Lille-Lorient

Il tecnico del Lille affida il peso dell’attacco a Fernandez-Pardo, supportato da ben tre mezze punte, nel consueto 4-2-3-1.

Fra i titolari trovano posto Berke Ozer in porta, la linea a quattro composta da Tiago Santos, Chancel Mbemba, Nathan Ngoy e Calvin Verdonk. A centrocampo il dinamismo di Ngal Ayel Mukau e Benjamin André, mentre dietro la punta agiranno Felix Correia, Arnar Haraldsson e Gaetan Perrin, pronti a scardinare il sistema difensivo avversario.

Lorient sceglie invece la densità in mezzo con un 3-4-2-1, che poggia sulle spalle di Yvon Mvogo tra i pali, difesa a tre formata da Bamo Meite, Montassar Talbi e Igor Silva. Sulle fasce spazio a Theo Le Bris e Darlin Yongwa, mentre in mediana Noah Cadiou e Laurent Abergel dovranno spezzare il gioco del Lille. Dietro l’unica punta Bamba Dieng, ci sono creatività e imprevedibilità con Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis.

Quote: Lille favorito secondo William Hill e Bet365

I principali bookmaker convergono tutto dalla parte dei Mastini: William Hill quota il successo interno a 1.55, con il pareggio a 3.90 e la vittoria del Lorient a 5.50. Anche Bet365 non si discosta: Lille vincente a 1.55, X a 4.10 e colpo esterno dei bretoni addirittura a 6.00. Una quota che riflette non solo la differenza in classifica, ma anche la solidità del Lille davanti ai propri tifosi.

Le statistiche dei protagonisti attesi: occhi puntati su Correia, Fernandez-Pardo e Pagis

Felix Correia emerge fin qui come uno dei pilastri della trequarti del Lille: 24 presenze, di cui 17 dal primo minuto, con 1399 minuti nelle gambe e una valutazione media di 6.95.

Correia ha già firmato 3 gol e 5 assist, dimostrando di essere spesso in grado di accendere la manovra offensiva. I suoi 609 passaggi totali, con ben 28 chiave, danno la misura di un giocatore decisivo fra le linee e nel gioco di raccordo, mentre la sua applicazione in fase di non possesso è testimoniata da 18 tackle e altrettanti intercetti.

Matias Fernandez-Pardo, terminale d’attacco designato dei padroni di casa, si sta prendendo la scena passo dopo passo: 19 presenze, 3 reti e 3 assist, con una percentuale di tiri nello specchio assai elevata (19 su 24 tentativi). Nonostante la giovane età, Fernandez-Pardo colleziona 26 passaggi chiave e ben 23 dribbling riusciti su 51 tentativi, numeri che raccontano un giocatore in costante crescita tecnica e capace di portare scompiglio nelle difese avversarie.

La sua presenza in area – testimoniata anche da un rigore procurato – sarà un’arma importante nel duello con il Lorient.

Sul fronte ospite, Bamba Dieng si segnala per la capacità di essere concreto in zona gol: 6 reti in appena 12 presenze e 599 minuti giocati bastano per spiegare la pericolosità del senegalese, che aggiunge anche un assist al suo bottino. Dieng tira con frequenza (25 conclusioni, 14 nello specchio), mentre nel gioco aereo e nei duelli ha ancora margini di miglioramento (32 vinti su 78).

L’altro osservato speciale fra gli arancioneri è Pablo Pagis: 21 partite e 8 reti già realizzate per l’attaccante francese, che abbina feeling col gol a una buona vena nella costruzione (1 assist, 24 passaggi chiave). Nelle sue 1277 minuti in campo, Pagis si distingue anche per 53 duelli vinti su 133 e 14 dribbling riusciti.