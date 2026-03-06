Il Napoli si trova ad affrontare un'emergenza a centrocampo in vista della sfida contro il Torino. Stanislav Lobotka è stato fermato da un problema muscolare, costringendo Antonio Conte a rivedere le proprie scelte.

Emergenza in mediana

Lobotka è costretto a saltare la partita casalinga contro il Torino a causa di un problema muscolare. L'entità dell'infortunio e i tempi di recupero non sono stati resi noti dal club, creando incertezza. Anche André-Frank Anguissa, sebbene rientrato tra i convocati dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, non è ancora considerato pronto per partire dal primo minuto.

Scelte obbligate per Conte

In virtù delle assenze dei titolari, Antonio Conte dovrà necessariamente schierare Billy Gilmour nel ruolo di regista. Le altre scelte per comporre il centrocampo e definire il reparto offensivo sono ancora da definire. La difesa, inoltre, continua a risentire di alcune assenze. Il tecnico azzurro è chiamato a valutare attentamente le condizioni dei giocatori a disposizione per preparare al meglio la gara contro i granata.

Contesto dell’infermeria

L’infermeria del Napoli si conferma un punto critico della stagione. Lobotka ha accusato un sovraccarico al bicipite femorale, rappresentando il terzo stop stagionale per il centrocampista. Il club ha registrato un numero elevato di infortuni, la maggior parte dei quali di natura muscolare.

Anguissa, assente da diverse settimane, è tornato tra i convocati ma non è ancora al massimo della condizione. Gilmour, rientrato da un'operazione per pubalgia a metà febbraio, si troverà dunque chiamato a guidare il centrocampo in un momento delicato.