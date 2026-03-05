Dopo il caso Rimini, che ha già scosso la stagione di Serie C, il campionato rischia di fare i conti con un’altra possibile esclusione clamorosa. Questa volta sotto i riflettori c’è il Trapani, finito nuovamente nei guai con la giustizia sportiva. Il club granata è stato infatti colpito da un nuovo deferimento e la giornata di lunedì 9 marzo potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della società siciliana e per gli equilibri della classifica del Girone C.

La situazione del Trapani si fa sempre più delicata e il futuro del club granata in Serie C appare appeso a un filo.

Un nuovo deferimento, arrivato nelle ultime ore, complica ulteriormente il quadro e rende la giornata di lunedì 9 marzo decisiva per capire se la squadra siciliana potrà continuare il proprio cammino nel campionato o se andrà incontro a conseguenze ancora più pesanti, fino alla possibile esclusione.

Solo pochi giorni fa la Corte Federale d’Appello aveva respinto il ricorso presentato dalla società contro i sette punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 8 gennaio. Una decisione che aveva già aggravato la posizione del Trapani, ma che ora rischia di rappresentare soltanto una tappa di una vicenda ben più complessa. Nel frattempo, infatti, il procuratore federale ha disposto un nuovo deferimento nei confronti del club granata, mentre anche il Siracusa è stato colpito da una penalizzazione di sei punti la scorsa settimana.

Per il Trapani si tratta del terzo deferimento su tre scadenze federali. Il provvedimento è scattato perché la società non ha versato entro il 16 febbraio le somme relative alla quarta e alla quinta tranche delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riferiti ai mesi di agosto e settembre 2025. Non solo: secondo quanto riportato nel comunicato della FIGC, anche alcuni pagamenti degli stipendi ai tesserati e dei relativi contributi e ritenute – relativi ai mesi di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025 – sarebbero stati effettuati tramite conti correnti diversi da quello dedicato, come invece previsto dalle normative federali.

Trapani, esclusione vicina: lunedì giornata cruciale

Il club siciliano aveva già mancato due precedenti scadenze federali, quella del 16 ottobre e quella del 16 dicembre.

La prima aveva portato alla penalizzazione di sette punti in classifica, mentre per la seconda si attende ancora la decisione ufficiale. Proprio su questa vicenda si pronunceranno gli organi di giustizia sportiva nella giornata del 9 marzo, una data che potrebbe risultare decisiva per il futuro del Trapani.

Alla luce del nuovo deferimento, gli scenari possibili diventano ancora più pesanti. Secondo diverse ricostruzioni, tra cui quelle riportate dal giornalista Nicola Binda e dal portale StadioNews, la società rischierebbe seriamente anche l’esclusione dal campionato di Serie C. Un’eventualità che avrebbe inevitabili ripercussioni sulla classifica del Girone C e sull’intera stagione delle squadre coinvolte.

Lunedì, dunque, sarà una giornata cruciale: da quella decisione dipenderà non solo il destino del Trapani, ma anche gli equilibri di uno dei gironi più combattuti della Serie C.