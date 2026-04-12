Il Genoa ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Sassuolo, conquistando un successo che vale un'importante spinta verso la salvezza. I rossoblù hanno battuto i neroverdi per 2-1, grazie alle reti di Ruslan Malinovskyi ed Caleb Ekuban, e ora guardano con rinnovata fiducia al prosieguo del campionato. Il tecnico De Rossi festeggia con la sua squadra un risultato che consolida la permanenza in Serie A.

La cronaca della partita decisiva

Il match si è sbloccato al diciottesimo minuto, quando Tommaso Baldanzi ha servito Ruslan Malinovskyi, il quale ha trovato una conclusione imparabile per il portiere avversario, portando in vantaggio il Genoa.

Il Sassuolo ha pareggiato nella ripresa con Ismaël Koné, abile a ribattere in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale, l’ingresso di Junior Messias si è rivelato determinante: il brasiliano ha saltato un avversario e ha servito Caleb Ekuban, che ha insaccato il gol decisivo, scatenando la gioia dei tifosi.

Tensioni e conseguenze disciplinari

La vittoria ha scatenato la gioia dei tifosi al Ferraris, ma non sono mancati momenti di tensione. Nel tunnel verso gli spogliatoi, un parapiglia ha portato all’espulsione di Domenico Berardi del Sassuolo e di Ellertsson del Genoa. Questo episodio ha costretto entrambe le squadre a giocare il secondo tempo in dieci uomini.

Un passo significativo verso la permanenza in Serie A

Con questo successo, il Genoa sale a quota 36 punti, portandosi a un margine significativo di +9 sul terz’ultimo posto in classifica. Questo vantaggio, con ancora cinque giornate da disputare, permette ai rossoblù di guardare con maggiore serenità alle prossime sfide e consolida la propria posizione nella massima serie. La vittoria contro il Sassuolo assume un valore simbolico e strategico, confermando la solidità mentale e tattica del gruppo guidato da De Rossi. È una tappa fondamentale nella corsa salvezza del Genoa, rafforzando la fiducia della squadra nel raggiungere l'obiettivo della permanenza in Serie A.