Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un nuovo video parlando della trattativa per Nico Gonzalez, esterno offensivo della Juventus in prestito attualmente nell'Atletico Madrid: "Nico Gonzalez è un pupillo del Cholo Simeone, che appena può lo schiera in campo, però il suo riscatto da parte dell'Atletico non è per niente sicuro. Per riscatto intendo l'obbligo fissato a 32 milioni di euro che la società spagnola dovrebbe garantire alla Juventus se l'esterno giocasse 5 delle prossime 7 gare disputando almeno 45 minuti in ognuna di esse. Da quanto mi risulta però, l'idea dei Colchoneros è quella di non far scattare l'obbligo e quindi non pagare la somma concordata con i bianconeri".

Moretto: 'L'Atletico vuole intavolare una nuova trattativa a ribasso con la Juve per Nico'

Moretto ha poi spiegato: "La strategia dell'Atletico è quella di non pagare 32 milioni di euro e di trattare poi con la Juventus per una cifra inferiore. Cosi non si passerebbe per l'obbligo di riscatto e si intavolerebbe una nuova trattativa. Questo perché comunque Nico Gonzalez sta facendo molto bene in Spagna e il Cholo non vorrebbe lasciarselo sfuggire". Una notizia, che se confermata, potrebbe non essere letta per forza con negativismo: il calciatore non rientrerebbe infatti nei piani della Juventus ma la stima che nutre nei suoi confronti Simeone, potrebbe spingere l'Atletico comunque ad acquisirlo, magari per una cifra inferiore ma che eviti alla società bianconera di far registrare una minusvalenza.

Moretto: 'Lewandowski? Non è un nome in cima alla lista del Milan'

Moretto ha poi concluso il suo video parlando di un altro profilo che in estate potrebbe accendere il mercato, quello di Robert Lewandowski: "Il polacco sta trattando con il Barcellona per un rinnovo a ribasso ma la sensazione è che questi siano gli ultimi mesi del bomber in terra catalana. Una decisione definitiva non è stata presa ma le indicazioni ci portano a pensare che il leggendario centravanti se ne andrà dalla Spagna. Il calciatore va per i 38 anni, quindi non parliamo di un ragazzino, ma continua a fare tanti gol. Il classe '88 è stato accostato a diversi club italiani ma a oggi vorrei specificare una cosa inerente il Milan. Perché mi risulta che nella dirigenza rossonera non ci sia consenso unanime sul nome di Lewandowski, che per fattori come età e stipendio, non è in cima alla lista del Diavolo".