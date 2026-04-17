L'attaccante della Nazionale italiana e dell'Al-Qadsiah, Mateo Retegui, ha subito un grave infortunio che mette fine alla sua stagione. Durante la partita di Saudi Pro League contro l'Al-Shabab, l'italo-argentino ha riportato una frattura della tibia sinistra, un colpo durissimo che arriva in un momento già delicato per il calcio azzurro, reduce dalla terza mancata qualificazione consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo dopo l'eliminazione ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina.

L'episodio che ha causato lo stop di Retegui si è verificato nelle battute conclusive del match, terminato con un pareggio per 2-2, al quale l'attaccante aveva contribuito con un gol e un assist.

Gli accertamenti medici hanno confermato la serietà del quadro clinico: la diagnosi di frattura rende inevitabile un intervento chirurgico, che sarà eseguito nei prossimi giorni a Madrid. Questo infortunio comporterà uno stop prolungato, escludendo Retegui dalle convocazioni per le due amichevoli della Nazionale, previste per i primi giorni di giugno, che avrebbero dovuto servire da preparazione per i Mondiali.

Le conseguenze per la Nazionale italiana

L'assenza di Retegui rappresenta una perdita significativa per la Nazionale, già alle prese con le difficoltà post-eliminazione. Le amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia, fissate rispettivamente per il 3 e il 7 giugno, assumono ora un'importanza ancora maggiore.

Potrebbero infatti trasformarsi in un'occasione per valutare e lanciare nuovi talenti, in particolare il blocco dell'Under 21, sotto la guida di Silvio Baldini, che siederà sulla panchina della Nazionale maggiore in questa fase di transizione.

La prima stagione di Retegui in Arabia Saudita, dopo il suo trasferimento, si chiude così in anticipo, ma con numeri di tutto rispetto: trentuno presenze e diciannove gol. Un rendimento che aveva attirato l'attenzione di diversi club europei, interessati alle sue prestazioni. Tuttavia, la gravità dell'infortunio e l'imminente operazione potrebbero ora avere un impatto sulle sue prospettive di mercato, mettendo in discussione eventuali trattative future per l'attaccante italo-argentino.

Tempi di recupero e futuro agonistico

La frattura della tibia sinistra richiederà un percorso di riabilitazione che si preannuncia lungo e impegnativo. Sebbene i tempi di recupero non siano stati ancora definiti con precisione, si stima uno stop di almeno due mesi. Questa tempistica esclude di fatto Retegui dalla partecipazione al Mondiale, che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico. L'operazione a Madrid segnerà l'inizio di un periodo di convalescenza e recupero funzionale, fondamentale per il suo ritorno in campo.

Il grave infortunio di Retegui giunge in un momento particolarmente delicato per la Nazionale italiana, chiamata a ridefinire le proprie strategie in vista dei prossimi impegni internazionali.

L'auspicio dello staff tecnico è di poter contare nuovamente sull'attaccante una volta completato il suo pieno recupero, ma al momento l'attenzione prioritaria è rivolta alla sua salute e al buon esito dell'intervento chirurgico, elementi cruciali per la sua carriera futura.