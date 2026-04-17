Come ogni settimana, anche stavolta si prevede un weekend pieno di passione sugli spalti degli stadi italiani. Ci sono diversi numeri già importanti nei settori ospiti per alcune gare che si giocheranno nei prossimi giorni. Negli ultimi mesi, con l’avvicinarsi della fase finale del campionato, gli stadi italiani stanno tornando a riempirsi in modo importante. La Serie A mantiene una media intorno ai 30.000 spettatori a partita, un dato stabile e alto che non si vedeva con continuità da anni.
Spettatori Serie A
- Juventus – Bologna 105 (no gruppi organizzati)
- Udinese – Parma 285
- Verona – Milan 400 (divieto residenti)
- Roma – Atalanta (tessera, no gr. org.)
- Napoli – Lazio (vietata)
- Inter – Cagliari 413
- Sassuolo – Como 998
- Pisa – Genoa 1100 (sold out)
Serie B
- Sampdoria – Monza 700
- Palermo – Cesena 320
- Modena – Frosinone 535
- Spezia – Südtirol 44
- Empoli – Entella 32
- Carrarese – Pescara (vietata)
- Reggiana – Padova 572
Spettatori Serie C- gir. A
- AlbinoLeffe – Triestina
- Brescia – Dolomiti Bellunesi
- Giana Erminio – Inter U23 (0)
- L.R. Vicenza – Pergolettese
- Lecco – Lumezzane (11)
- Novara – Cittadella
- Pro Patria – Arzignano (0)
- Pro Vercelli – Ospitaletto
- Trento – Renate (0)
- V. Verona- A. Milano (0)
C- girone B
- Pineto – Arezzo (519, s.o.)
- Ascoli – Guidonia
- Bra – Ternana (11)
- Carpi – Forlì
- Perugia – Campobasso (394)
- Pianese – Juventus U23
- Ravenna – Vis Pesaro
- Sambenedettese – Pontedera
- Torres – Gubbio (4)
Ser. C- Girone C
- A. Cerignola – Altamura
- Casarano – Crotone
- Catania – Potenza
- Cosenza – Trapani
- Giugliano – Benevento (260)
- Latina – Casertana (vietata)
- Monopoli – Foggia
- Salernitana – Picerno
- Siracusa – Cavese
- Sorrento – Atalanta U23
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