Come ogni settimana, anche stavolta si prevede un weekend pieno di passione sugli spalti degli stadi italiani. Ci sono diversi numeri già importanti nei settori ospiti per alcune gare che si giocheranno nei prossimi giorni. Negli ultimi mesi, con l’avvicinarsi della fase finale del campionato, gli stadi italiani stanno tornando a riempirsi in modo importante. La Serie A mantiene una media intorno ai 30.000 spettatori a partita, un dato stabile e alto che non si vedeva con continuità da anni.

Spettatori Serie A

Juventus – Bologna 105 (no gruppi organizzati)

Udinese – Parma 285

Verona – Milan 400 (divieto residenti)

Roma – Atalanta (tessera, no gr. org.)

Napoli – Lazio (vietata)

Inter – Cagliari 413

Sassuolo – Como 998

Pisa – Genoa 1100 (sold out)

Serie B

Sampdoria – Monza 700

Palermo – Cesena 320

Modena – Frosinone 535

Spezia – Südtirol 44

Empoli – Entella 32

Carrarese – Pescara (vietata)

Reggiana – Padova 572

Spettatori Serie C- gir. A

AlbinoLeffe – Triestina

Brescia – Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio – Inter U23 (0)

L.R. Vicenza – Pergolettese

Lecco – Lumezzane (11)

Novara – Cittadella

Pro Patria – Arzignano (0)

Pro Vercelli – Ospitaletto

Trento – Renate (0)

V. Verona- A. Milano (0)

C- girone B

Pineto – Arezzo (519, s.o.)

Ascoli – Guidonia

Bra – Ternana (11)

Carpi – Forlì

Perugia – Campobasso (394)

Pianese – Juventus U23

Ravenna – Vis Pesaro

Sambenedettese – Pontedera

Torres – Gubbio (4)

Ser. C- Girone C

A. Cerignola – Altamura

Casarano – Crotone

Catania – Potenza

Cosenza – Trapani

Giugliano – Benevento (260)

Latina – Casertana (vietata)

Monopoli – Foggia

Salernitana – Picerno

Siracusa – Cavese

Sorrento – Atalanta U23

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