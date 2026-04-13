La tensione in casa Roma resta altissima dopo lo scontro verbale tra il tecnico Gian Piero Gasperini e il senior advisor Claudio Ranieri andato in scena poco prima della gara col Pisa. Le parole pronunciate negli ultimi giorni hanno lasciato strascichi evidenti e la sensazione, sempre più diffusa, è che tra i due possa restare soltanto uno anche nella prossima stagione. Il clima a Trigoria appare teso e la società è chiamata a prendere una decisione chiara per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Nella giornata di oggi è atteso un confronto tra le parti coinvolte, un vertice che potrebbe risultare decisivo per delineare il futuro della panchina giallorossa e, più in generale, dell’assetto dirigenziale.

Vertice decisivo e possibile intervento di Friedkin

L’incontro previsto nelle prossime ore potrebbe chiarire la direzione che intende prendere la proprietà. Non si esclude infatti un intervento, seppur telematico, del presidente Dan Friedkin, che non compare all’Olimpico da circa due anni. Il proprietario texano potrebbe ascoltare le posizioni di Gasperini e Ranieri prima di prendere una decisione definitiva. Un confronto che potrebbe spostare l’ago della bilancia e che non esclude scenari drastici, incluso un possibile cambio della guida tecnica. La Roma si trova in una fase delicata, con la stagione ancora aperta e l'obiettivo Champions da inseguire, ma la frattura interna rischia di influire sull’ambiente e sulle scelte future.

La sensazione è che la società voglia arrivare rapidamente a una linea comune per evitare ulteriori tensioni.

Scenario clamoroso: possibili alternative in panchina

L’eventuale addio di Gasperini avrebbe del clamoroso, se non del paradossale, considerando che il tecnico rappresenta già il quinto allenatore sotto la gestione Friedkin iniziata nel 2020. Un nuovo cambio confermerebbe un'instabilità tecnica totale, ma resta un’ipotesi concreta qualora la fazione guidata da Ranieri e Massara dovesse prevalere. Non a caso, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare i primi nomi alternativi. Tra questi spiccano Stefano Pioli e Daniele De Rossi, grande ex giallorosso che sta facendo bene al Genoa. Due profili diversi ma entrambi considerati credibili per raccogliere l’eventuale eredità di Gasperini. La decisione finale spetterà alla proprietà, chiamata a scegliere tra continuità tecnica e un nuovo cambio di rotta che potrebbe ridefinire ancora una volta il progetto Roma.