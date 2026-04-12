La Roma si ritrova a vivere una situazione che ha del paradossale, nata dallo sfogo improvviso del Senior Advisor Claudio Ranieri nel pre-gara col Pisa ai microfoni di Dazn. L’ex tecnico giallorosso, oggi figura dirigenziale di riferimento, ha sorpreso tutti lasciandosi andare a dichiarazioni molto dure nei confronti dell’allenatore Gian Piero Gasperini. Parole che hanno spiazzato ambiente e tifosi, soprattutto perché pronunciate in un momento delicato della stagione, con la squadra ancora in corsa per obiettivi importanti. L’intervento di Ranieri ha fatto emergere tensioni interne che fino a quel momento erano rimaste sottotraccia, alimentando dubbi sulla reale serenità dello spogliatoio e della struttura dirigenziale.

La sfuriata di Ranieri e le accuse a Gasperini

Nel suo intervento, Ranieri ha lanciato diverse staffilate nei confronti del tecnico piemontese, ricordandogli di essere stato la quarta scelta dopo tre allenatori valutati dalla società. Non solo: il dirigente ha sottolineato come al momento dell’arrivo Gasperini avesse trovato una squadra già competitiva, capace di sfiorare il quarto posto, e ha ribadito che ogni decisione in sede di calciomercato sarebbe stata condivisa con l’allenatore. Uno sfogo forte, probabilmente maturato dopo mesi non semplici, nei quali lo stesso Gasperini aveva più volte pungolato la società per acquisti ritenuti non pienamente funzionali al suo sistema di gioco. Le dichiarazioni di Ranieri hanno quindi portato allo scoperto una frattura che, sebbene mai ufficializzata, sembrava covare sotto la superficie da tempo.

Contraddizioni e clima pesante a Trigoria

A rendere ancora più sorprendente la vicenda è il confronto con quanto accaduto il giorno della presentazione di Gasperini, quando lo stesso Ranieri sedeva al suo fianco elogiandolo pubblicamente. In quell’occasione, il dirigente aveva detto: "Tra i tanti nomi ho fatto il suo perché Roma ha bisogno di una personalità forte e di un allenatore che non si accontenta mai e vuole sempre migliorare". Il cambio di tono appare dunque netto e contribuisce a creare un clima pesante a Trigoria. Tutto questo avviene mentre la stagione è ancora aperta e il quarto posto resta potenzialmente raggiungibile. Una situazione delicata che rischia di influire sull’ambiente e sulle prestazioni della squadra, chiamata a isolarsi dal rumore esterno per continuare a inseguire l’obiettivo Champions