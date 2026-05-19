Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha reintegrato Neymar nella lista dei ventisei calciatori convocati per i prossimi Mondiali. L'annuncio è stato diramato oggi a San Paolo, segnando il ritorno dell'attaccante del Santos nella rosa della Seleção. Insieme al numero dieci verdeoro, la convocazione ha incluso anche due talenti provenienti dal campionato italiano: il difensore Gleison Bremer della Juventus e il centrocampista Wesley della Roma.

Il ritorno di Neymar nella Seleção: un segnale di fiducia

Il ritorno di Neymar nella Seleção rappresenta un momento cruciale per la squadra brasiliana in vista della Coppa del Mondo.

Dopo un periodo di assenza dalla nazionale, il talentuoso attaccante del Santos è stato nuovamente chiamato a difendere i colori verdeoro. Questa convocazione non è solo un riconoscimento delle sue indubbie qualità tecniche, ma anche un segnale di fiducia nel suo ruolo di leader e nella sua vasta esperienza internazionale, elementi fondamentali per le ambizioni del Brasile nel torneo.

I talenti della Serie A nella rosa verdeoro

La lista dei convocati da Carlo Ancelotti evidenzia anche la forte connessione tra il calcio brasiliano e la Serie A italiana. Accanto a Neymar, spiccano infatti i nomi di Gleison Bremer, solido difensore della Juventus, e di Wesley, dinamico centrocampista della Roma.

La loro inclusione nella rosa dei ventisei testimonia l'alto livello del campionato italiano e la capacità dei suoi club di valorizzare giocatori di calibro internazionale, pronti a rappresentare il proprio paese sulla scena mondiale.

La strategia di Ancelotti e l'entusiasmo dei tifosi

La decisione del tecnico Carlo Ancelotti di includere Neymar è stata il frutto di un'attenta valutazione, con particolare attenzione alla condizione fisica del giocatore. Questa si è rivelata un fattore determinante per la sua reintegrazione nella rosa finale, essenziale per affrontare le sfide di un torneo impegnativo come il Mondiale. Per Neymar, questa sarà la sua quarta partecipazione alla massima competizione calcistica, avendo già preso parte alle edizioni del 2014, 2018 e 2022.

L'annuncio della sua convocazione è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi brasiliani, che vedono nel ritorno del loro idolo un potente segnale di fiducia e speranza per il successo della Seleção, riponendo grandi aspettative nella sua esperienza e carisma all'interno dello spogliatoio.