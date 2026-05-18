L'esterno della Fiorentina, Fabiano Parisi, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione si è resa necessaria a seguito di un infortunio grave rimediato dal calciatore durante la recente partita di campionato contro la Juventus, un evento che aveva destato preoccupazione nell'ambiente viola.

L'infortunio che ha interessato Parisi si è verificato proprio nel corso della gara di campionato disputata ieri a Torino, tra Juventus e Fiorentina. Il giocatore aveva dovuto lasciare il campo a causa del dolore acuto, e gli esami clinici e strumentali approfonditi, effettuati nella mattinata odierna, hanno purtroppo confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Questa diagnosi ha reso l'intervento chirurgico di ricostruzione un passo inevitabile per il pieno recupero dell'atleta.

L'intervento a Villa Stuart e il successo della procedura

La procedura chirurgica è stata eseguita presso la rinomata clinica Villa Stuart a Roma, sotto la supervisione e l'abilità del professor Mariani. La società viola ha prontamente comunicato che "la procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita", un annuncio che porta sollievo a tutto il club e ai suoi sostenitori. Questo esito positivo rappresenta un momento cruciale nel percorso di recupero del difensore.

Nei prossimi giorni, Fabiano Parisi farà rientro nella città di Firenze per iniziare il percorso riabilitativo intensivo e personalizzato, che è stato attentamente stabilito dallo staff medico della Fiorentina.

Il club ha espresso la sua piena fiducia sia nei tempi previsti per il recupero sia nelle modalità di svolgimento della riabilitazione, enfatizzando la professionalità e l'esperienza dello staff sanitario coinvolto. L'obiettivo primario è consentire al giovane esterno di recuperare completamente la funzionalità del ginocchio infortunato e di tornare, nel più breve tempo possibile, a disposizione della squadra per le prossime sfide.

Il percorso riabilitativo e le prospettive future

Il programma di recupero di Parisi inizierà dunque a Firenze, dove sarà seguito con la massima attenzione e dedizione dallo staff sanitario della Fiorentina. Ogni fase della riabilitazione sarà monitorata scrupolosamente per garantire il miglior esito possibile.

Sebbene la società non abbia ancora fornito indicazioni precise riguardo ai tempi esatti di recupero, la riuscita dell'intervento chirurgico costituisce indubbiamente un primo passo fondamentale e incoraggiante verso il suo completo ritorno in campo.

La gestione degli infortuni gravi e la qualità delle cure mediche e riabilitative rappresentano aspetti centrali e di primaria importanza nella carriera degli atleti professionisti. La Fiorentina, attraverso una comunicazione puntuale, chiara e trasparente, ha voluto rassicurare sia i propri tifosi che gli addetti ai lavori sulle condizioni del proprio giocatore, ribadendo con forza la volontà di seguire con estrema attenzione e cura ogni singola fase del processo di recupero di Fabiano Parisi.