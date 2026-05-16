Il Chelsea è in procinto di nominare Xabi Alonso come nuovo allenatore. Il club londinese ha individuato nell'ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen il profilo ideale per guidare la squadra. Alonso, 44 anni, è atteso alla firma di un contratto quadriennale nei prossimi giorni, a seguito dell'intensificarsi delle trattative.

La società di Stamford Bridge, reduce dalla sconfitta nella finale di FA Cup contro il Manchester City e a rischio di esclusione dalle competizioni europee, cercava un nuovo tecnico dopo l'esonero di Liam Rosenior, avvenuto il mese scorso.

Tra i vari candidati valutati, come Andoni Iraola del Bournemouth, Marco Silva del Fulham e Oliver Glasner del Crystal Palace, Alonso è emerso quale prima scelta della dirigenza.

Le condizioni per l'accordo e la visione del club

Alonso ha espresso la disponibilità ad accettare l'incarico, ponendo come condizione la ricezione di precise garanzie, soprattutto riguardo al tempo necessario per implementare le proprie idee di gioco. Il club si mostra intenzionato a soddisfare tali richieste, mirando a un progetto tecnico a lungo termine. L'ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool, con una carriera di successo sia da giocatore che da allenatore, si prepara così a una nuova sfida nel calcio inglese.

Il Chelsea, dopo aver valutato altri profili, ha deciso di puntare su Alonso per rilanciare le proprie ambizioni. Questa scelta giunge in un momento delicato per la squadra, che necessita di una guida stabile e di una visione chiara per il futuro.

Il percorso di Alonso e le prospettive future

Alonso ha già raggiunto un accordo per un contratto quadriennale e sarà attivamente coinvolto nelle strategie di mercato estive del club. Dopo l'esperienza al Real Madrid, conclusa a gennaio, e il trionfo in Bundesliga con il Bayer Leverkusen nella stagione 2023/24, Alonso si appresta a diventare il quinto allenatore permanente sotto la gestione BlueCo, succedendo a Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca e Liam Rosenior. Il Chelsea ha atteso la conclusione della finale di FA Cup prima di ufficializzare la scelta, evidenziando la volontà di iniziare un nuovo ciclo con chiarezza e programmazione.