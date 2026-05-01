Cristiano Ronaldo ha rilasciato dichiarazioni significative sul futuro della sua illustre carriera, invitando tutti a godersi ogni singola partita. Il fuoriclasse portoghese, reduce dal gol numero 970 in carriera, un traguardo impressionante, ha espresso queste profonde riflessioni dopo la recente vittoria per 2-0 del suo Al Nassr contro l'Al Ahli. Ha sottolineato con enfasi come il divertimento puro e l'intatta voglia di vincere siano ancora i motori propulsori della sua straordinaria attività agonistica.

«La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita», ha affermato il 41enne Ronaldo in un'intervista esclusiva a Canal Goat.

«Continuo a giocare non solo per questa generazione di tifosi, ma anche per quella precedente e per quella che verrà. Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto ineludibile».

Obiettivo titolo in Saudi Pro League

Con un solido vantaggio di otto punti sull'Al Hilal di Simone Inzaghi, che ha però una partita in meno da recuperare, e a sole quattro giornate dal termine del campionato, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo si avvicina a un potenziale e atteso trionfo nella Saudi Pro League. Il campione portoghese ha ribadito con forza l'importanza del successo collettivo e della mentalità vincente: «La mia carriera è stata finora brillante e desidero ardentemente che continui così.

Mi diverto ancora moltissimo, continuo a segnare gol decisivi, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato, è il nostro obiettivo primario».

La stagione dell'Al Nassr e la leadership di CR7

Il percorso dell'Al Nassr in questa stagione è stato caratterizzato da una costante crescita e da prestazioni convincenti, con Ronaldo che si è confermato protagonista assoluto sia in campo, con le sue reti, che fuori, con la sua leadership carismatica. Il vantaggio accumulato sull'Al Hilal, sebbene con una partita in meno per gli avversari diretti, rende il finale di stagione particolarmente avvincente e ricco di suspense. L'esperienza ineguagliabile e la leadership indiscussa di Cristiano Ronaldo rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l'intera squadra, che ora punta con determinazione e fiducia al titolo nazionale, un traguardo che coronerebbe una stagione eccezionale.