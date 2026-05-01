Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più delicati in casa Juventus e secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Bayern Monaco starebbe lavorando concretamente per portare il serbo in Germania a parametro zero, con l’idea di affiancarlo ad Harry Kane. Un’operazione che, se confermata, avrebbe un peso enorme sul mercato europeo e rappresenterebbe una perdita pesantissima per la Juventus, che rischierebbe di salutare uno dei suoi attaccanti più importanti senza incassare nulla dal cartellino.

Bayern in agguato: Vlahovic tentato dalla Bundesliga

L’idea del Bayern sarebbe chiara: costruire un reparto offensivo unendo l’esperienza e il fiuto del gol di Harry Kane alla forza fisica e alla profondità garantita da Vlahovic. Il club bavarese, sempre attento alle occasioni di alto livello, vedrebbe nel serbo un’opportunità rara, soprattutto considerando la possibilità di prenderlo senza costi di trasferimento.

Dal canto suo, Vlahovic non avrebbe ancora chiuso le porte a nessuna ipotesi. Una parte dello stallo sul rinnovo dipenderebbe proprio dalla volontà del giocatore di ascoltare altre proposte e valutare con attenzione il proprio futuro. Dopo stagioni vissute tra alti e bassi, il centravanti potrebbe essere tentato da una nuova esperienza internazionale e dalla possibilità di inserirsi in un contesto come quello del Bayern, dove la lotta per i trofei è una certezza ogni anno.

I dubbi della Juve: condizioni fisiche e fiducia da ricostruire

A rallentare la trattativa per il rinnovo ci sarebbero però anche le perplessità della stessa Juventus. Il club, infatti, non sarebbe del tutto convinto di investire nuovamente con forza su Vlahovic, soprattutto a causa delle sue recenti condizioni fisiche. Il serbo è rientrato da poco dopo un lungo stop: prima l’infortunio alla coscia sinistra che ha richiesto un intervento chirurgico, poi un ulteriore problema al polpaccio che ne ha rallentato il recupero.

Una sequenza di problemi che ha inevitabilmente acceso riflessioni alla Continassa. Damien Comolli e la dirigenza vorrebbero garanzie, soprattutto quando si parla di uno dei contratti più pesanti della rosa.

Eppure, a favore del serbo resterebbe l'endorsement di Luciano Spalletti, che considererebbe Vlahovic un attaccante centrale nel proprio progetto tecnico e avrebbe spinto personalmente per trattenerlo.

Tra dubbi fisici, offerte estere e il pressing del Bayern Monaco, il futuro di Vlahovic resta dunque apertissimo.