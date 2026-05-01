Si preannuncia un sabato sera di grande calcio al Gewiss Stadium, dove Atalanta e Genoa si affronteranno alle ore 20:45 per la trentacinquesima giornata di Serie A. L'incontro vedrà i due tecnici, Palladino e De Rossi, schierare le loro formazioni migliori, seppur con alcune defezioni e rientri importanti che potrebbero influenzare l'esito della partita.

Le scelte tattiche dell'Atalanta

Il tecnico Palladino ha delineato le sue strategie, confermando in attacco la coppia formata da Lazar Samardzic e Scamacca. Una decisione significativa riguarda De Ketelaere, che sarà escluso dall'undici titolare per via della sua diffida, una precauzione necessaria per evitare squalifiche in vista del successivo impegno contro il Milan.

In difesa, la situazione è delicata per Djimsiti e Hien, entrambi a rischio squalifica. L'albanese è dato come titolare, mentre lo svedese potrebbe fare il suo rientro in campo dopo un mese di stop a causa di una distrazione al bicipite femorale. Assenza confermata per Bernasconi, fuori per l'intera stagione. Sulla fascia sinistra, Zappacosta sarà confermato, mentre a destra si prospetta un possibile avvicendamento tra Bellanova e Musah.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-2-1) è la seguente: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Musah, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Le mosse del Genoa di De Rossi

Anche il Genoa si prepara all'importante sfida con alcune novità.

Il tecnico De Rossi può contare sui recuperi di Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy, entrambi tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo e dunque disponibili per la gara, sebbene non partiranno tra i titolari. Non recupera invece Tommaso Baldanzi, che prosegue il suo percorso di lavoro differenziato. Buone notizie arrivano dal reparto portieri: Bijlow, uscito nel primo tempo dell'ultima partita contro il Como, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni e tornerà regolarmente tra i pali.

La probabile formazione del Genoa (3-5-2) è la seguente: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Ekhator. Allenatore: De Rossi.

Dettagli e arbitri della partita

La partita, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, si disputerà sabato 2 maggio 2026 alle ore 20:45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. L'Atalanta scenderà in campo con un modulo 3-4-2-1, mentre il Genoa risponderà con un 3-5-2. La direzione di gara è stata affidata all'arbitro Pezzuto della sezione di Lecce, che sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa. Il ruolo di IV ufficiale sarà ricoperto da Turrini, mentre al VAR opereranno Giua e AVAR Prontera.