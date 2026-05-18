Grave infortunio per Fermin Lopez: il centrocampista del Barcellona salterà i prossimi Mondiali. Il giocatore ha subito una frattura al quinto metatarso del piede destro nella recente partita di Liga contro il Betis, un duro colpo a poche settimane dall'inizio della competizione.

Il ventitreenne, titolare fisso nel Barcellona con 13 reti e 17 assist in stagione, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L'assenza dai campi, stimata in diversi mesi, gli impedirà la partecipazione ai Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il club catalano ha confermato l'entità dell'infortunio con una nota ufficiale: "Il giocatore del primo team, Fermin Lopez, ha riportato durante la partita di ieri una frattura al quinto metatarso del piede destro.

Il giocatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico".

L'impatto sulla nazionale spagnola

L'assenza di Fermin Lopez impone al commissario tecnico Luis de la Fuente una revisione delle strategie a centrocampo. Si ipotizza il richiamo di Gavi, giovane talento del Barcellona in recupero da due stagioni di infortuni. La lista definitiva dei convocati sarà annunciata il 25 maggio, con il debutto della Spagna ai Mondiali fissato per il 15 giugno ad Atlanta contro Capo Verde.

Fermin Lopez aveva guadagnato un ruolo cruciale anche in nazionale, con una medaglia d'oro olimpica e la vittoria dell'Europeo già nel palmarès. Il suo apporto di gol e assist lo aveva reso uno dei sei migliori marcatori del Barcellona.

La Spagna dovrà ora trovare nuove soluzioni sulla fascia sinistra, dove Lopez si era affermato, specialmente considerando i problemi fisici di Nico Williams. Tra i possibili sostituti, Alberto Moleiro del Villarreal vede aumentare le sue quotazioni, complice anche l'infortunio di Ander Barrenetxea.

Tempi di recupero e prospettive future

I tempi di recupero per una frattura al quinto metatarso si attestano tra le sei e le otto settimane. La vicinanza dei Mondiali rende il rientro di Fermin Lopez per la competizione irrealizzabile. Il giocatore, che era pronto a consolidare la sua ascesa internazionale, dovrà ora concentrarsi sulla riabilitazione per tornare in campo con il Barcellona la prossima stagione.