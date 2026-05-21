La Fiorentina chiude una stagione difficile affrontando l'Atalanta di Raffaele Palladino allo stadio Franchi. La sfida rappresenta l’ultimo atto di un campionato tra i più complicati nella storia viola, segnato da obiettivi mancati e una salvezza ottenuta solo a due giornate dal termine. Nonostante la vittoria a Torino contro la Juventus, il clima tra i tifosi resta teso dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa e la successiva contestazione.

Per diversi giocatori viola, questa potrebbe essere l'ultima apparizione con la maglia della Fiorentina. Il futuro dell'allenatore Paolo Vanoli è incerto: la dirigenza non ha ancora deciso se esercitare l'opzione unilaterale per il suo rinnovo, dopo il subentro a Stefano Pioli a novembre.

Un confronto tra Vanoli e la società è previsto la prossima settimana, mentre il DG Alessandro Ferrari e il DS Fabio Paratici si recheranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e definire programmi, budget e strategie.

Fiorentina: scelte di formazione e assenze

Per l'impegno contro l'Atalanta, mister Vanoli dovrà affrontare diverse assenze. Non saranno disponibili Moise Kean (per problemi alla tibia), né Fabiano Parisi (operato al crociato, al suo posto Jack Harrison). Anche Luca Ranieri sarà indisponibile per squalifica, con possibile rilancio di Pietro Comuzzo in difesa. Restano aperti alcuni ballottaggi importanti per la formazione titolare: sulla fascia sinistra tra Solomon e Gudmundsson e a centrocampo tra Mandragora e Brescianini.

Finale di stagione: bilanci e prospettive

La sfida contro l'Atalanta trascende la semplice chiusura di campionato. Per la Fiorentina, è un'occasione per salutare il pubblico e riflettere su una stagione difficile. L'Atalanta, guidata da Raffaele Palladino – un ex che conosce bene l'ambiente viola – giunge a Firenze per concludere positivamente un'annata intensa. Entrambe le società sono già proiettate verso la programmazione futura, con la necessità di prendere decisioni importanti su guida tecnica e composizione delle rose. L'ultima giornata porta con sé un'atmosfera particolare, fatta di saluti, bilanci e nuove prospettive, segnando l'inizio di una nuova fase per entrambi i club.