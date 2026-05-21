Il finale di stagione rischia di diventare decisivo non soltanto per la classifica, ma anche per i grandi movimenti di mercato delle big italiane. Inter, Milan e Juventus stanno infatti già programmando il futuro e molte delle strategie estive dipenderanno direttamente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Chi delle 3 è già sicura di prendervi parte è la Beneamata, che secondo quanto rivelato su X dal giornalista Ekrem Konur, avrebbe individuato in Jan Oblak il nuovo grande obiettivo per la porta. L'estremo difensore sloveno dell’Atletico Madrid sarebbe attualmente in trattativa con il club nerazzurro e potrebbe arrivare a Milano per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, destinato a lasciare l’Inter al termine della stagione senza rinnovo di contratto.

Oblak l'ultima idea per la porta dell'Inter, Milan tenta Goretzka

L’idea dell’Inter sarebbe quella di affidarsi all’esperienza internazionale di Oblak per accompagnare la crescita di Josep Martinez, considerato dalla società il portiere del futuro. Lo sloveno rappresenterebbe quindi una soluzione di alto livello e allo stesso tempo una figura capace di fare da chioccia all’estremo difensore spagnolo prima del definitivo passaggio di consegne.

Parallelamente, anche il Milan starebbe lavorando per convincere un grande nome del calcio europeo a sposare il progetto rossonero. Si tratta di Leon Goretzka, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il tedesco avrebbe parlato nelle scorse settimane con Massimiliano Allegri, restando in contatto con l’ambiente milanista senza però prendere una decisione definitiva.

La posizione finale del Diavolo in campionato potrebbe però risultare determinante. Goretzka vorrebbe infatti attendere la conclusione della stagione prima di scegliere il proprio futuro. Con la qualificazione in Champions League, le possibilità di vedere il tedesco in rossonero aumenterebbero; al contrario, senza il pass europeo il trasferimento diventerebbe molto più complicato.

Juventus, il sogno Bernardo Silva passa dalla Champions

Un discorso simile riguarda anche la Juventus, che continua a coltivare il sogno Bernardo Silva. I bianconeri, attualmente sesti in classifica, si giocheranno tutto nell’ultima giornata di campionato contro il Torino, sperando contemporaneamente che almeno due delle tre squadre davanti falliscano il proprio appuntamento.

Uno scenario complicato, che potrebbe regalare un clamoroso sorpasso finale e soprattutto l’accesso alla prossima Champions League. Ed è proprio la partecipazione alla massima competizione europea che potrebbe fare la differenza nella corsa al talento portoghese.

Bernardo Silva, infatti, sarebbe attratto dall’idea di un'esperienza inedita in Serie A, ma difficilmente sceglierebbe Torino senza la garanzia della Champions. Per questo motivo, il destino europeo della Juventus potrebbe incidere direttamente sulle ambizioni di mercato del club e sulla possibilità di convincere campioni internazionali a sposare il progetto bianconero