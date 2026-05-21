La stagione dell’Atalanta si sta per chiudere con più ombre che luci e con interrogativi importanti sul futuro della panchina. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Raffaele Palladino non avrebbe convinto pienamente la famiglia Percassi, che starebbe seriamente valutando un cambio di guida tecnica in vista della prossima annata. Un epilogo che segnerebbe una netta discontinuità rispetto al ciclo brillante targato Gian Piero Gasperini, capace negli anni di portare la Dea stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il settimo posto finale in classifica e l’assenza di trofei rappresentano infatti un bilancio giudicato deludente rispetto alle aspettative iniziali.

In questo contesto, la posizione di Palladino appare sempre più in bilico e la dirigenza nerazzurra starebbe già sondando alternative di alto profilo per rilanciare il progetto tecnico, tra cui Maurizio sarri.

Sarri in pole per la Dea, ma il Napoli si inserisce

Tra i nomi più caldi per la successione spicca dunque quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rappresenterebbe un profilo ideale per la filosofia di gioco dell’Atalanta e per la volontà del club di mantenere un’identità offensiva e strutturata. Sarri, dal canto suo, sarebbe in uscita dalla Lazio a causa di alcuni attriti con il presidente Claudio Lotito, situazione che renderebbe possibile una separazione al termine della stagione.

L’Atalanta starebbe quindi tentando di convincere l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea ad abbracciare il progetto bergamasco, ma la concorrenza non manca. Proprio il Napoli, infatti, sarebbe pronto a inserirsi con decisione nella corsa al tecnico toscano.

Napoli-Sarri, ritorno possibile dopo Conte

La posizione di Antonio Conte al Napoli resta infatti tutt’altro che solida. Al termine della stagione, salvo sorprese, il club partenopeo potrebbe salutarsi con il tecnico salentino per aprire un nuovo ciclo. In questo scenario, Aurelio De Laurentiis avrebbe già iniziato a valutare possibili alternative e il nome di Sarri rappresenterebbe una suggestione forte, quasi romantica, per un clamoroso ritorno in azzurro.

Un’ipotesi che riporterebbe il tecnico toscano al centro di un progetto già vissuto in passato, con risultati importanti e un’identità di gioco molto riconoscibile. Tuttavia, la concorrenza dell’Atalanta rende la situazione estremamente complessa e al momento non esiste una destinazione certa. La sensazione è che la scelta finale dipenderà da diversi fattori: ambizioni sportive, garanzie tecniche e progetto a lungo termine.