La Fiorentina prosegue la sua preparazione al Viola Park in vista dell'ultima e decisiva trasferta di campionato contro la Juventus. Tuttavia, l'attenzione è focalizzata sull'incertezza che avvolge le condizioni di Moise Kean, la cui presenza in campo è sempre più in dubbio. L'attaccante, infatti, è ancora alle prese con un persistente problema alla tibia che lo ha costretto a saltare le ultime sette partite. Attualmente, Kean continua a svolgere un programma di lavoro personalizzato, lontano dal resto del gruppo, e le sue condizioni saranno oggetto di un attento monitoraggio nelle prossime ore.

Lo staff tecnico spera in un suo recupero, ma la situazione rimane critica.

Oltre alle vicende di campo, il club viola, ormai matematicamente salvo, si trova in una fase di profonda transizione e riflessione per quanto riguarda la guida tecnica. Paolo Vanoli, il cui contratto è in scadenza a giugno, ha più volte manifestato la sua chiara volontà di proseguire l'esperienza sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico è riuscito a risollevare la squadra da una situazione che sembrava compromessa, dimostrando le sue capacità. Nonostante ciò, la società non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul suo futuro, alimentando così numerose indiscrezioni e voci sui possibili candidati alla successione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la panchina viola figurano profili come quelli di Fabio Grosso, Daniele De Rossi e Andoni Iraola, tutti tecnici che potrebbero rappresentare un'alternativa.

Le condizioni di Moise Kean: un rientro incerto

Il rientro in campo di Moise Kean, ex attaccante della Juventus, appare sempre più complicato. Il giocatore non scende in campo dalla trentaduesima giornata di campionato e il suo percorso di recupero è costellato di difficoltà. I problemi fisici che lo affliggono si sono manifestati con maggiore evidenza dopo il playoff perso dalla sua Italia contro la Bosnia, un evento che ha rallentato ulteriormente la sua piena riabilitazione. Anche durante l'ultimo ciclo di allenamenti, Kean ha continuato a svolgere lavoro differenziato, senza potersi aggregare ai compagni per le normali sedute di gruppo.

Le sue condizioni fisiche verranno valutate con la massima attenzione nelle prossime ventiquattro ore, ma la decisione definitiva sulla sua eventuale convocazione per la sfida contro i bianconeri verrà presa soltanto a ridosso dell'incontro, basandosi sui segnali che arriveranno.

Situazione societaria e i rumors di mercato su Paratici

Il clima di incertezza che pervade la Fiorentina non si limita alla situazione tecnica, ma si estende anche alla dirigenza. Il direttore sportivo Fabio Paratici è infatti al centro di numerosi rumors di mercato. Nonostante sia arrivato a Firenze appena tre mesi fa, firmando un contratto quadriennale con la società viola, il suo nome è già stato accostato a diversi importanti club italiani.

Tra le squadre menzionate nelle voci di corridoio figurano big del nostro campionato come la Roma, il Napoli e il Milan. La società viola, tuttavia, ha mantenuto il massimo riserbo su queste speculazioni, non rilasciando alcuna dichiarazione ufficiale che possa chiarire la posizione del dirigente o le strategie future del club. In questo contesto di attesa e decisioni da prendere, la Fiorentina si prepara ad affrontare la Juventus con l'obiettivo di chiudere al meglio una stagione complessa, mentre si attendono le definizioni cruciali per il prossimo anno sportivo.