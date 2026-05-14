Il Verona prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica a San Siro, dove affronterà l'Inter, fresca vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia. La squadra gialloblù si è allenata nel pomeriggio a Peschiera del Garda, sotto la guida dello staff tecnico, con l'obiettivo di presentarsi al meglio contro una delle formazioni più in forma del campionato di Serie A.

Non mancano le difficoltà per il Verona, che dovrà fare i conti con numerose assenze. Sono infatti certe le defezioni del difensore Bella-Kotchap, di Serdar e di Mosquera, tutti indisponibili per la trasferta milanese.

Restano da valutare le condizioni di Niasse e Oyegoke, già non convocati nell'ultima gara. La situazione di Orban appare ancora incerta: l'attaccante nigeriano, escluso dal match con il Milan per motivi disciplinari, vede complicarsi le possibilità di un rientro immediato in gruppo. Sul piano tattico, il Verona dovrebbe confermare in larga parte l'undici schierato contro il Como, con l'unico ballottaggio sulla fascia sinistra tra Frese e Bradaric, in lizza per una maglia da quinto di centrocampo.

Formazioni e stato di forma

L'Inter, reduce da un periodo di grande forma, si presenta all'appuntamento con la rosa quasi al completo, fatta eccezione per Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare.

I nerazzurri dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2, affidando la porta a Josep Martínez e la difesa a Bastoni, Acerbi e Bisseck. A centrocampo, si prevedono Diouf, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Barella e Sučić, mentre in attacco Lautaro Martínez sarà il punto di riferimento principale, affiancato da un altro attaccante ancora da definire. Il Verona, invece, dovrebbe optare per un 3-5-1-1, con Montipò tra i pali, Edmundsson, Valentini e Nelsson in difesa; Bernede, Akpa Akpro, Frese, Belghali e Gagliardini a centrocampo; Suslov a supporto di Bowie in avanti.

Statistiche e pronostici

L'analisi delle ultime prestazioni evidenzia il momento positivo dell'Inter, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, mentre il Verona non ha ottenuto successi nelle ultime cinque gare, segnando solamente due reti.

Le statistiche di previsione indicano una netta preferenza per i nerazzurri, con una probabilità di vittoria del 76,07% contro il 7,51% degli ospiti, mentre il pareggio è quotato al 16,41%. Il pronostico centrale vede l'Inter favorita per 1-0. Tra i duelli chiave spiccano quello tra Lautaro Martínez ed Edmundsson in attacco/difesa e quello tra Diouf e Bernede a centrocampo. Per il Verona, Bowie rappresenta il principale riferimento offensivo, chiamato a sfidare una delle difese più solide del campionato.