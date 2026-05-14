La Juventus si trova ad affrontare un nuovo e significativo grattacapo in vista dell'imminente sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista Khéphren Thuram continua a lavorare a parte, alle prese con un problema muscolare che ne mette in forte dubbio la presenza in campo. Questa situazione costringe il tecnico Luciano Spalletti a valutare con attenzione soluzioni alternative, fondamentali per non compromettere la corsa della squadra verso la prestigiosa qualificazione alla Champions League.

Le condizioni di Khéphren Thuram

Le condizioni di Khéphren Thuram destano particolare preoccupazione all'interno dello staff bianconero.

Il calciatore francese è alle prese con un persistente affaticamento muscolare che lo tormenta ormai da aprile, impedendogli di ritrovare la sua migliore condizione fisica. Anche nella seduta odierna, come già avvenuto nei giorni precedenti, Thuram ha seguito un programma di allenamento personalizzato, lontano dal gruppo principale. Il fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro lo ha già costretto a rimanere in panchina nella recente trasferta di Lecce, e al momento il giocatore non è in grado di forzare al cento per cento durante gli allenamenti. Questa situazione alimenta i dubbi sulla sua effettiva disponibilità per la cruciale gara contro i toscani.

Le alternative di Luciano Spalletti

Di fronte all'incertezza su Thuram, il tecnico Luciano Spalletti valuta le opzioni per il centrocampo. Se il francese non dovesse recuperare, la soluzione più probabile vedrebbe nuovamente Teun Koopmeiners affiancare Manuel Locatelli in mediana. Questa combinazione, già sperimentata con successo contro il Lecce, ha dimostrato di garantire equilibrio. Nonostante la rosa della Juventus sia segnata da infortuni come quelli di Cabal e Milik, Spalletti può comunque contare su un gruppo ampio, in grado di offrire alternative valide per affrontare la Fiorentina e mantenere alta la competitività in questo delicato momento della stagione.