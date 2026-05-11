La Lega Serie B ha annunciato una serie di importanti novità, pensate per rendere i playoff della stagione 2025/26 più coinvolgenti e spettacolari. Questi incontri cruciali assegneranno la terza e ultima promozione in Serie A, dopo quelle già conquistate da Venezia e Frosinone. Il cammino verso la massima serie prenderà il via il 12 maggio con i turni preliminari e si concluderà il 29 maggio con la finale di ritorno, promettendo un mese di intense emozioni.

Tra le innovazioni più significative, spicca il potenziamento della produzione televisiva.

Per offrire agli spettatori uno spettacolo visivo più immersivo, le riprese saranno arricchite dall’introduzione di una ‘opposite cam’ a bordocampo e di una ‘drone cam’ per suggestive vedute aeree. La copertura televisiva sarà notevolmente ampliata: tutte le gare saranno disponibili su DAZN e La B Channel. Una novità di rilievo riguarda le due finali, che per la prima volta saranno trasmesse anche su Sky, in streaming su NOW TV e in chiaro su TV8, garantendo una maggiore accessibilità a un pubblico più vasto di appassionati.

Nuova identità visiva e il trofeo Nexus

I playoff saranno contraddistinti da un completo rebranding dell’identità visiva. Nuovi pannelli, led, maxischermi, podi porta pallone, backdrop e grafiche TV e social adotteranno un look uniforme e coordinato, ispirato al pallone ufficiale Kappa ‘Kombat Ball’, dominato dai colori nero e oro.

Si tratta della quarta versione del pallone stagionale, dopo quella ufficiale, la ‘winter edition’ e il ‘pallone rosso’ utilizzato per la campagna contro la violenza sulle donne. La squadra che si aggiudicherà la promozione avrà l’onore di sollevare la nuova Coppa Nexus, il trofeo già assegnato a Venezia e Frosinone, simbolo del successo.

Durante la post-season, la Lega Serie B fornirà il proprio sostegno a ‘Special Olympics’, la più grande organizzazione sportiva mondiale per persone con disabilità intellettiva. L'iniziativa promuoverà la 41ª edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Lignano 2026, in programma dal 19 al 24 maggio tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Questo partenariato sottolinea l'attenzione della Lega non solo all'aspetto agonistico, ma anche ai valori etici e sociali dello sport.

Come seguire i playoff: tutte le opzioni TV e streaming

Per i tifosi che desiderano seguire ogni fase dei playoff, la copertura televisiva è stata pensata per essere ampia e diversificata. Tutti gli incontri saranno interamente disponibili su DAZN per gli abbonati, senza la necessità di acquisti separati. Un’ulteriore opzione di visione sarà offerta da LaB Channel, accessibile tramite le piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV. Le due cruciali finali, che assegneranno l'ultimo posto in Serie A, godranno di una copertura estesa: saranno trasmesse anche su Sky Sport, disponibili in streaming su NOW e in chiaro su TV8, ampliando la platea di spettatori. Il calendario prevede che la maggior parte delle partite si giocheranno alle ore 20:00, con le uniche eccezioni per i turni preliminari, fissati rispettivamente alle 18:45 e alle 21:00.

Le Finals della Serie B si confermano così non solo come l'ultimo atto della stagione agonistica, ma come un evento che mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, valorizzando emozioni, identità e spettacolo attraverso innovazione e inclusività.