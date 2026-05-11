Sarà Nek, all'anagrafe Filippo Neviani, a intonare l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter. L'atteso evento musicale si terrà mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio della partita previsto per le ore 21.00. Il celebre cantautore si esibirà sul terreno di gioco, davanti alle due formazioni e agli ufficiali di gara già schierati, in un momento di grande solennità.

L'esecuzione dell'inno nazionale sarà accompagnata dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, aggiungendo un tocco di prestigio all'apertura di una delle sfide calcistiche più sentite della stagione.

Nek è riconosciuto come uno dei cantautori italiani più noti, con una carriera che vanta ben diciotto album pubblicati sia in lingua italiana che spagnola. Ha superato i dieci milioni di copie vendute a livello globale, ottenendo numerose certificazioni Platino e Oro in tutto il mondo. La sua iconica hit, "Laura non c’è", ha raggiunto una risonanza internazionale, venendo tradotta in diverse lingue tra cui spagnolo, francese, tedesco, greco, cantonese e russo.

La carriera poliedrica di Filippo Neviani

La versatilità artistica di Filippo Neviani, in arte Nek, si manifesta anche attraverso le sue numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha gareggiato per ben cinque volte. Negli anni più recenti, Nek ha ampliato il suo raggio d'azione anche al mondo televisivo, conducendo con successo il programma "Dalla strada al palco" su Rai Due e Rai Uno dal 2022 al 2025, un'esperienza che gli ha valso un notevole riscontro sia dalla critica che dal pubblico.

Dal 2025, è entrato a far parte del prestigioso cast di "The Voice Senior, Kids, Generation", in onda in prima serata su Rai Uno, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Ad aprile 2026, l'artista ha arricchito la sua discografia con la pubblicazione di "Nek Hits Live", il suo primo album dal vivo. Questa raccolta celebra le sue hit più importanti, registrate durante un'intensa serie di settanta spettacoli che lo hanno visto protagonista tra gli Stati Uniti, il Canada e l'Europa, testimoniando la sua caratura internazionale e la sua capacità di coinvolgere il pubblico dal vivo.

L'Inno di Mameli: una tradizione per la finale di Coppa Italia

L'esecuzione dell'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia rappresenta una tradizione consolidata e un momento di profondo significato simbolico per il calcio italiano.

Nel corso degli anni, questo onore è stato affidato a diversi artisti di spicco della scena musicale nazionale, sottolineando l'importanza patriottica e l'atmosfera celebrativa dell'evento. In edizioni precedenti, ad esempio, l'inno è stato interpretato da figure come Sergio Sylvestre, un cantante statunitense ormai residente in Italia, noto per aver vinto un popolare talent show televisivo. La scelta di Nek per la finale tra Lazio e Inter evidenzia la continua volontà di valorizzare i talenti della musica italiana in una delle serate più attese e seguite del calendario calcistico nazionale, unendo sport e cultura in un'unica celebrazione.