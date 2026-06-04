L'accordo per il rinnovo contrattuale tra Cristian Chivu e l'Inter è ormai definito, con l'annuncio ufficiale atteso a breve. Sarà Beppe Marotta a formalizzare l'intesa nel contesto del Festival della Serie A, in programma a Parma. Questa mossa suggella un periodo di grande successo per il tecnico e consolida le basi per il futuro nerazzurro.

Un ciclo vincente consolidato

Il clima tra il tecnico e la dirigenza interista è disteso, a testimonianza di un'intesa completa. Il prolungamento del contratto di Chivu corona un ciclo vincente già brillantemente avviato.

Questa stagione, l'Inter ha conquistato uno storico 'double', aggiudicandosi il campionato e la Coppa Italia. Un traguardo significativo, raggiunto al primo anno di Chivu sulla panchina, che ha rafforzato la fiducia del club nella sua guida tecnica. Il rinnovo è conseguenza dei risultati eccezionali e della visione condivisa.

L'annuncio al Festival della Serie A

L'ufficializzazione del rinnovo avverrà con ogni probabilità per mano di Beppe Marotta. L'occasione prescelta è il Festival della Serie A, la cui apertura è fissata per domani a Parma. Questo evento si configura come il palcoscenico ideale per una comunicazione di tale importanza, permettendo al club di celebrare pubblicamente il prolungamento del rapporto con il suo allenatore.

La scelta di un contesto così prestigioso sottolinea la rilevanza strategica dell'accordo per il futuro sportivo dell'Inter.

Dettagli economici e durata dell'accordo

L'accordo tra Cristian Chivu e l'Inter prevede un prolungamento contrattuale fino al 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Dal punto di vista economico, il nuovo contratto comporterà un incremento sostanziale del compenso annuo per il tecnico, attestandosi intorno ai quattro milioni di euro. Questa cifra rappresenta quasi il doppio rispetto all'attuale stipendio, evidenziando il valore riconosciuto al suo operato. L'intesa conferma la profonda fiducia del club nel progetto tecnico di Chivu e nella sua capacità di guidare l'Inter verso nuovi successi.