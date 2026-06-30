Il Marocco supera l'Olanda ai calci di rigore e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà il Canada. La formazione di Ouahbi conferma le qualità già mostrate nel torneo, imponendo il proprio gioco contro gli Oranje, che scelgono un atteggiamento prudente e vengono raggiunti nel recupero dopo essere passati in vantaggio nel finale dei tempi regolamentari.

Un primo tempo molto tattico

Koeman schiera l'Olanda con la difesa a tre, inserendo Aké accanto a Van Hecke e Van Dijk e rinunciando a Reijnders a centrocampo. Gravenberch e De Jong agiscono in mezzo al campo, con Dumfries e Van de Ven sulle corsie, mentre Summerville viene preferito a Malen nel tridente offensivo.

Il Marocco, invece, conferma il proprio assetto tattico. El Aynaoui e Bouaddi si abbassano a turno per avviare l'azione, mentre Saibari si muove molto per creare spazi ai trequartisti.

La partita si sviluppa su ritmi contenuti, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Il Marocco costruisce le occasioni migliori: Verbruggen interviene prima sul colpo di testa di El Aynaoui e poi respinge una conclusione dal limite di Hakimi. L'unica vera occasione dell'Olanda arriva con un tiro dalla distanza di Van de Ven, deviato in calcio d'angolo da Bounou.

L'Olanda passa, il Marocco risponde

Nella ripresa è ancora il Marocco a controllare il gioco. Ounahi arretra per impostare, Brahim Diaz si accentra e Hakimi spinge con continuità sulla fascia destra.

Proprio su due aperture di Ounahi, Hakimi colpisce una traversa e poi trova l'opposizione di Van de Ven.

Koeman cambia volto alla squadra inserendo Weghorst e Koopmeiners. La scelta produce subito effetti: Weghorst fa da sponda, Summerville parte in velocità e serve Gakpo, che realizza il gol del vantaggio.

Il Marocco accusa il colpo ma continua ad attaccare. Dalla panchina arrivano nuove energie e, nei minuti di recupero, Talbi crossa in area trovando la testa di Diop, che firma il pareggio approfittando di una marcatura poco efficace della difesa olandese.

I supplementari e la lotteria dei rigori

Nei tempi supplementari il copione resta invariato. Il Marocco mantiene il possesso del pallone e cerca con pazienza lo spazio giusto, mentre l'Olanda continua ad aspettare nella propria metà campo.

L'occasione più importante capita a Rahimi, servito da Saibari, ma Verbruggen si oppone con un intervento decisivo.

La sfida si decide così ai calci di rigore. Dal dischetto sbagliano El Aynaoui, Kluivert, Timber e Hakimi, mentre realizzano Koopmeiners, Rahimi, Weghorst e Talbi. Sul quinto tentativo olandese Summerville si fa parare il tiro da Bounou, prima che Saibari trasformi il rigore decisivo, regalando al Marocco la qualificazione agli ottavi di finale.