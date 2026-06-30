Il Marocco ha scritto una pagina memorabile ai Mondiali, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale dopo aver superato l'Olanda in una sfida intensa e ricca di colpi di scena. L'incontro, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, si è protratto oltre i novanta minuti regolamentari e i tempi supplementari, terminando sull'1-1. La decisiva lotteria dei rigori ha poi premiato la tenacia della formazione marocchina, che si è imposta per 3-2, conquistando un meritato passaggio del turno.

La cronaca della partita ha visto l'Olanda prendere il comando delle operazioni al 72° minuto, quando Cody Gakpo ha saputo capitalizzare una delle rare opportunità concesse dalla solida retroguardia avversaria, portando i suoi in vantaggio.

Tuttavia, la reazione del Marocco non si è fatta attendere: con determinazione e spirito combattivo, la squadra ha trovato il gol del pareggio nei minuti di recupero, grazie a Issa Diop, che ha riequilibrato le sorti dell'incontro e spinto la gara ai tempi supplementari. Nonostante gli sforzi e i tentativi di entrambe le formazioni di sbloccare il risultato, il punteggio è rimasto invariato, rendendo inevitabile l'epilogo ai calci di rigore.

Rigori decisivi e il protagonista Saibari

La tensione palpabile ha caratterizzato la serie dei calci di rigore, momento culminante e decisivo della sfida. Il Marocco ha dimostrato una freddezza e una lucidità encomiabili nei frangenti più critici, convertendo con successo i propri tiri dal dischetto.

L'Olanda, al contrario, ha mostrato qualche incertezza, fallendo alcune esecuzioni che si sono rivelate fatali. Il momento clou è arrivato con Ismael Saibari, il quale ha realizzato il rigore che ha sigillato la vittoria marocchina, fissando il risultato finale sul 3-2 e proiettando la sua squadra verso la fase successiva. Con questa vittoria, il Marocco si prepara ora ad affrontare il Canada negli ottavi di finale, in un'altra partita che si preannuncia avvincente.

Dinamiche della partita e il prossimo avversario

L'andamento della gara ha evidenziato come l'Olanda, pur essendo passata in vantaggio con la rete di Gakpo, abbia poi dovuto fronteggiare una pressione crescente da parte del Marocco.

La reazione marocchina, culminata con il pareggio di Diop nei minuti finali, ha dimostrato la resilienza e la capacità di non arrendersi mai della squadra. Questa attitudine si è manifestata con ancora maggiore evidenza durante la sequenza dei rigori, dove la precisione chirurgica di Saibari ha fatto la differenza. Il Marocco, galvanizzato da questo successo, si appresta ora a vivere un nuovo capitolo del suo percorso mondiale, affrontando il Canada. Questa prossima sfida rappresenta un'ulteriore opportunità per la nazionale marocchina di dimostrare il proprio valore e di continuare a sognare nel prestigioso torneo.