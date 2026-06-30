Una sfida intensa e ricca di emozioni ha segnato l’incontro tra Olanda e Marocco, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. La partita, disputata a Monterrey, si è conclusa sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari, rendendo necessari i tempi supplementari e, infine, i calci di rigore. Il Marocco ha prevalso, conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il Canada.

I gol nei novanta minuti regolamentari sono stati siglati da Gakpo per l’Olanda e da Diop per il Marocco. Il primo tempo si è chiuso senza reti. Nella ripresa, l’Olanda è passata in vantaggio al 72° minuto con Gakpo.

Tuttavia, il Marocco ha trovato il pareggio in pieno recupero, al 90+1, con un colpo di testa di Diop, su assist di Talbi. Questo gol ha prolungato l’incontro ai supplementari, riaprendo la contesa per la qualificazione.

La cronaca del match

Durante la prima frazione, il Marocco si è reso pericoloso con El Aynaoui e Hakimi, impegnando il portiere olandese Verbruggen. L’Olanda ha risposto nel finale del primo tempo con un tiro di van de Ven, parato da Bono. Nella ripresa, Hakimi ha colpito la traversa per il Marocco. Il gol olandese è nato da un’azione orchestrata da Weghorst e Summerville per Gakpo. Il pareggio marocchino è arrivato grazie all’incornata di Diop su cross di Talbi, un momento che ha spinto le squadre ai supplementari.

La decisione ai calci di rigore

Nei tempi supplementari, entrambe le squadre hanno cercato il gol. Il Marocco ha avuto una grande opportunità con Rahimi, ma Verbruggen si è dimostrato decisivo. Il risultato non si è sbloccato, e la qualificazione è stata decisa dalla lotteria dei calci di rigore. Qui, il Marocco ha mostrato maggiore freddezza, superando l’Olanda e garantendosi un posto negli ottavi di finale.

Con questa vittoria, il Marocco prosegue il suo cammino nella Coppa del Mondo e si prepara ad affrontare il Canada nel prossimo turno, un incontro che si svolgerà a Houston. La prestazione offerta ha sottolineato l’equilibrio e la tenacia della formazione nordafricana, pronta a giocarsi le sue carte per avanzare ulteriormente nel torneo.