Il giovane esterno Marco Palestra, reduce da una significativa stagione in prestito al Cagliari, ha espresso la sua piena disponibilità a compiere il salto di qualità in un grande club. Tuttavia, la sua attenzione è attualmente focalizzata sugli imminenti impegni con la Nazionale italiana. Da Coverciano, quartier generale dove la squadra maggiore si sta preparando per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, Palestra ha dichiarato con fermezza: “Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto”.

Il calciatore, classe 2005, rientrato all'Atalanta dopo un'annata da titolare in Serie A, è tra i profili più corteggiati sul mercato, con l'Inter tra i club che avrebbero mostrato interesse.

Nonostante le voci, Palestra ha voluto innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Cagliari e al tecnico Pisacane per l'opportunità e la fiducia accordategli nella sua prima esperienza da protagonista nel massimo campionato.

“Ringrazio il Cagliari e il tecnico Pisacane per questa prima stagione da titolare in Serie A”, ha affermato il giovane esterno. “Ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché l'Italia deve ripartire. Per la prossima stagione chiedo di crescere e migliorare sempre di più e lottare per obiettivi sempre più alti”. Le sue parole evidenziano la chiara volontà di contribuire attivamente alla rinascita del gruppo azzurro e di proseguire il proprio percorso di crescita.

La crescita decisiva in Sardegna e l'impatto sul percorso

Il periodo trascorso a Cagliari si è rivelato un passaggio cruciale per la carriera di Marco Palestra. In Sardegna, il giovane calciatore ha trovato non solo spazio e continuità di gioco, ma ha anche saputo costruire rapporti solidi e accumulare un'esperienza preziosa, sia a livello professionale che personale. Questa stagione in Serie A è stata per lui uno “step fondamentale”, come ha più volte sottolineato.

“Cagliari e la Sardegna mi hanno cambiato la vita e la carriera, con tanti aspetti positivi dentro e fuori dal campo, tante amicizie e conoscenze. È uno step fondamentale per me”, ha dichiarato Palestra, evidenziando l'importanza dell'ambiente sardo nel suo sviluppo.

Nonostante i progressi, il laterale ha mantenuto un approccio umile e pragmatico, riconoscendo la necessità di un miglioramento continuo.

“Devo migliorare tanto sicuramente in tutto: la strada è ancora lunga, ho iniziato a giocare da due anni nel professionismo e ho tanto da migliorare”, ha aggiunto, dimostrando una consapevolezza matura delle sfide future. Questa mentalità proattiva lo spinge a guardare avanti con determinazione, sia negli impegni di club che con la maglia della Nazionale.

Tra voci di mercato e ambizioni azzurre

Le insistenti voci di calciomercato, che lo vedono accostato a club di prestigio come l'Inter, non sembrano distogliere Palestra dal suo obiettivo primario. Il giovane atleta preferisce mantenere i piedi per terra e concentrarsi sugli impegni attuali e sulla sua crescita.

“Le voci fanno piacere ma non le seguo più di tanto, per il futuro si vedrà la decisione migliore da prendere”, ha commentato con lucidità.

Il suo pensiero rimane saldamente ancorato al campo e al proprio sviluppo personale, nella convinzione che il lavoro costante e la dedizione siano elementi imprescindibili per il prosieguo di una carriera promettente. Palestra ha inoltre voluto esprimere la sua piena fiducia nel gruppo della Nazionale, sottolineando la forte volontà di ripartire con slancio dopo le recenti difficoltà.

“La batosta è stata forte ma bisogna ripartire, c’è un grande gruppo e questo l’ho notato subito, sono convinto che col tempo e col lavoro sapremo rialzarci tutti insieme”, ha concluso.

Le sue parole riflettono la determinazione di un talento emergente che, pur consapevole delle attenzioni che lo circondano nel panorama calcistico, privilegia gli obiettivi collettivi e il proprio percorso di affermazione.