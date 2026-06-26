Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha espresso con inequivocabile chiarezza la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto dalla squadra al termine della fase a gironi del Mondiale. «Il nostro obiettivo era arrivare primi nel girone e siamo primi», ha dichiarato il CT argentino, sottolineando il successo ottenuto nonostante la recente sconfitta. La partita contro la Turchia, persa al fotofinish, non ha infatti compromesso il primato nel gruppo, permettendo agli USA di avanzare alla fase successiva come capolista.

In conferenza stampa, Pochettino ha affrontato le domande dei giornalisti con un tono deciso e una fermezza evidente, non nascondendo una certa irritazione per l'impostazione delle questioni.

«Sono molto soddisfatto, magari non si vede dalle mie risposte», ha esordito, per poi aggiungere con un pizzico di sarcasmo: «Ma sono le vostre domande ad essere un po’ strane: dal vostro tono sembra che stasera ce ne dobbiamo andare a casa, mentre la Turchia resta nel torneo». Il tecnico ha voluto ribadire con forza il risultato conseguito: «Vi ricordo che abbiamo vinto noi il girone», mettendo a tacere ogni speculazione su un possibile insuccesso.

La performance storica e i record degli USA

Gli Stati Uniti hanno concluso la fase a gironi con un ruolino di marcia di tutto rispetto, totalizzando sei punti e mettendo a segno ben otto gol. Quest'ultimo dato rappresenta un record storico per la nazionale americana in una competizione mondiale, evidenziando l'efficacia offensiva della squadra.

Mauricio Pochettino, alla sua prima esperienza come allenatore in un Mondiale, ha già inciso il suo nome nella storia, diventando il tecnico con il maggior numero di vittorie per gli Stati Uniti nel torneo. Nonostante la battuta d'arresto finale contro la Turchia, il cammino della squadra prosegue con grande ottimismo e fiducia verso le sfide della fase a eliminazione diretta, forte di una prestazione complessiva solida e convincente.

Nessun contatto con il presidente Trump

Durante la conferenza stampa, un giornalista ha rivolto a Pochettino una domanda inattesa, chiedendo se il presidente Donald Trump lo avesse chiamato per congratularsi per l'importante qualificazione agli ottavi di finale. Il commissario tecnico ha risposto con evidente sorpresa e un'espressione di distacco.

«No – e non mi aspetto niente, né in un senso né nell’altro», ha affermato, minimizzando l'importanza di un tale eventuale contatto e concentrandosi esclusivamente sugli aspetti sportivi e tecnici della competizione.

Il prossimo cruciale appuntamento

Il percorso degli Stati Uniti nel Mondiale entra ora nel vivo con l'attesissimo match degli ottavi di finale. La squadra si prepara ad affrontare una sfida cruciale che determinerà il suo futuro nel torneo. L'incontro è fissato per il 1 luglio e si disputerà nella cornice di San Francisco, dove la nazionale americana incrocerà i tacchetti con la Bosnia. Sarà un test fondamentale per le ambizioni degli USA, chiamati a confermare la loro forza in un confronto diretto che non ammette errori.