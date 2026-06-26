Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha siglato una partnership strategica con l’Inter, assumendo il ruolo di "Partner globale ufficiale per le batterie e l’accumulo energetico" del rinomato club nerazzurro. L’accordo è stato ufficialmente presentato a Monaco di Baviera, durante la fiera Intersolar Europe, un evento che ha visto la partecipazione dell’ex campione interista Lothar Matthäus, simbolo di questa nuova alleanza tra sport e tecnologia.

Controllata dal gruppo Tsingshan Holding, Rept Battero ha registrato un notevole successo nel 2025, chiudendo l'anno con ricavi pari a circa 3,1 miliardi di euro (24,33 miliardi di yuan) e un utile netto di 87 milioni di euro (681 milioni di yuan).

Il primo trimestre del 2026 ha consolidato la sua posizione di leader mondiale, con il primo posto nelle spedizioni di celle destinate a sistemi di accumulo per uso domestico e commerciale-industriale. In occasione di Intersolar Europe, l’azienda ha inoltre svelato innovazioni significative, tra cui il nuovo sistema di accumulo Powtrix da 6,9 MWh e una cella al sodio da 320 Ah, evidenziando la sua decisa strategia di espansione sul mercato europeo.

La partnership Inter-Rept Battero: un ponte per l'energia pulita

I vertici di Rept Battero hanno enfatizzato il valore della presenza di Lothar Matthäus all’evento, definendola un "momento simbolico" che unisce efficacemente il dinamismo del mondo sportivo con l'innovazione del settore energetico.

La collaborazione con l’Inter mira a sensibilizzare un pubblico globale sui temi cruciali dell’energia pulita e dell’innovazione industriale, rafforzando un impegno condiviso verso la sostenibilità e l’accrescimento della visibilità internazionale.

Questa partnership, ben oltre un semplice sponsoring, prevede un’ampia gamma di iniziative, incluse campagne mirate, coinvolgimento diretto dei tifosi e attivazioni a livello internazionale. Il calcio, riconosciuto come uno strumento visivo di connessione globale, si allinea perfettamente con l’obiettivo di Rept Battero di comunicare non solo le proprie avanzate tecnologie, ma anche i valori fondamentali, le esperienze e una visione a lungo termine che guidano l’azienda.

Crescita e leadership globale di Rept Battero

Fondata nel 2017, Rept Battero ha dimostrato una crescita esponenziale, raggiungendo in breve tempo un fatturato superiore ai dieci miliardi di RMB. Nel 2025, il solo settore dello stoccaggio energetico ha generato circa 1,7 miliardi di euro, segnando un’impressionante crescita dell’86,8% rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2026, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di leader mondiale nelle consegne di celle di accumulo per il segmento residenziale, commerciale e industriale, e si è classificata tra i primi cinque fornitori globali complessivi. Un ulteriore segno della sua affidabilità è lo status di fornitore "Tier-1 Energy Storage", mantenuto per undici trimestri consecutivi.

La strategia di globalizzazione di Rept Battero si manifesta concretamente con la fondazione della filiale europea a Monaco nel 2023 e un’estesa presenza in mercati strategici come Stati Uniti, Indonesia, Australia e Giappone. In Indonesia, è in fase di costruzione il primo stabilimento produttivo all’estero, mentre in Europa, all’inizio del 2026, sono stati firmati contratti di fornitura per 8,3 GWh, con progetti già implementati in diversi Paesi, inclusa l’Italia. La forza distintiva di Rept Battero risiede nella sua agilità e nella straordinaria capacità di adattamento al mercato, fattori chiave che hanno permesso una rapida ascesa e una presenza sempre più incisiva sulla scena internazionale.