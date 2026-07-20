a sconfitta nella finale dei Mondiali 2026 non cambia i piani di Javier Milei. Dopo il ko dell'Argentina contro la Spagna, il presidente ha annunciato che il ritorno in patria della Nazionale sarà accompagnato da una festa nazionale.

La decisione del presidente

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale su X, Milei ha comunicato che il giorno scelto dai giocatori e dallo staff tecnico per celebrare il percorso della squadra sarà dichiarato festivo nazionale.

"Data l'inquietudine riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla Nazionale Argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il corpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festivo nazionale".

Il messaggio a Messi e Scaloni

Subito dopo la finale, Milei aveva rivolto un messaggio di ringraziamento alla squadra, con un pensiero particolare per Lionel Messi e il commissario tecnico Lionel Scaloni. "Grazie, giocatori. Avete lottato fino all'ultimo istante. L'Argentina punterà sempre al vertice".